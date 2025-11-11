Bizkaia supera la barrera de los 1,17 millones de habitantes y vuelve a cifras de los años 80

En enero de 1989 residían en Bizkaia 1,17 millones de personas. En octubre de 2025, también. El territorio se acerca en los últimos años ... a unas cifras desconocidas en décadas, con 30.000 habitantes más que hace veinte años. La inmigración es, desde hace tiempo, la protagonista de esos números en un contexto de crisis de la natalidad, que rejuvenece a una de las regiones más envejecidas de Europa.

El informe de población del Instituto Nacional de Estadística, que toma como fecha de referencia el pasado 1 de octubre, eleva a 1.171.416 las personas afincadas en la provincia, 6.500 más que hace un año (+0,55%). El 14,5% de ellas, 169.391, han nacido ya en otros países, cuando hace apenas cinco años suponían el 10%. De hecho, mientras los vizcaínos autóctonos, por eso de que la mortalidad sube y no hay bebés, se han reducido un 0,5% (casi 5.000 menos en un año), los residentes que han nacido en otro país son 11.444 más que hace doce meses. Una subida del 7,2%.

Así se está redibujando la pirámide demográfica, con perfiles mucho más jóvenes y evitando la debacle de los nacimientos (uno de cada cuatro bebés nacidos en los últimos meses era hijo de una mujer extranjera). Entre la población de origen foráneo, casi el 43% tiene menos de 35 años, frente al 29,9% de los vizcaínos de nacionalidad española que se sitúan en esa franja de edad. Son más de 13 puntos de diferencia. Así no es de extrañar que uno de cada tres vizcaínos de entre 25 y 34 años ya haya nacido en otro país. Eso pone sobre la mesa algo que también es de sobra conocido: la gente que llega aquí a buscarse la vida suele ser joven, en edad de trabajar.

Que el de la inmigración es un fenómeno estructural está claro, sobre todo en estos tiempos de inestabilidad política, sequías y guerras, factores que influyen tanto o más en la partida como el querer prosperar económicamente. Porque, si bien es cierto que el grupo etario más numeroso es el que puede ganarse el pan, no es ni mucho menos el que más ha aumentado.

Aumentan mayores y niños

Las personas de origen extranjero de entre 70 y 80 años -apenas 4.051- se han incrementado 15% en apenas un año, en algunos casos porque están afincados aquí desde hace tiempo y en otros, porque se han desplazado con sus familias. En cualquier caso, las edades más avanzadas, por encima de los 65 años, solo suponen el 5,7% de la población de origen extranjero. Entre los autóctonos, por ejemplo, quienes están en edad de jubilación ascienden al 28% del censo.

Por detrás de los septuagenarios, la franja de edad que ha experimentado un mayor aumento entre la población es la de los niños de entre 10 y 14 años. Aunque solo son 5.804, han crecido un 12,3% con respecto a octubre de 2024. Los menores de edad, pese al ligero crecimiento, son el 11,4% de la población migrante, frente al 17,2% de niños y adolescentes entre las personas nacidas en España.