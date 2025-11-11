El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bizkaia supera la barrera de los 1,17 millones de habitantes y vuelve a cifras de los años 80

La población de origen extranjero supone ya el 14,5% y se concentra en los sectores etarios más jóvenes

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:41

En enero de 1989 residían en Bizkaia 1,17 millones de personas. En octubre de 2025, también. El territorio se acerca en los últimos años ... a unas cifras desconocidas en décadas, con 30.000 habitantes más que hace veinte años. La inmigración es, desde hace tiempo, la protagonista de esos números en un contexto de crisis de la natalidad, que rejuvenece a una de las regiones más envejecidas de Europa.

