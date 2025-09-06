El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimocuarta etapa de la Vuelta, en directo
Los termómetros a pie de calle han mostrado temperaturas superiores a las registradas en las estaciones de Euskalmet. Iñaki Juez

Bizkaia suda en un sábado muy caluroso con máximas de 36 grados en Sopuerta, Sodupe y Amoroto

En Bilbao, la estación de Euskalmet en Zorroza superaba los 34 grados

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:15

Todavía no es hora de guardar en el armario el ventilador. Bizkaia suda la gota gorda en un sábado muy muy caluroso, según recogen los datos de las estaciones de Euskalmet. El verano sigue dando sus últimos coletazos en verano y deja temperaturas muy altas. El mercurio ha alcanzado los 36 grados en una jornada soleada, sin apenas nubes, que ha recordado a los días más asfixiantes de agosto.

Los termómetros han registrado valores altísimos pasadas las 16:00 horas. Las estaciones meteorológicas de Euskalmet en Sopuerta (36,3), Sodupe (36,2) y Amoroto (36,2) han registrado la temperatura más alta de la jornada, por encima de los 36 grados. Salvo excepciones contadas, todo el territorio ha sudado por encima de los 30 grados.

En Bilbao, se han superado los 34 grados en la estación de Zorroza. Algunos termómetros en la calle han mostrado valores muy superiores. Por ejemplo, el de Moyua marcaba 39. Es algo habitual, sobre todo si están expuestos al sol, pero cuya precisión es notablemente inferior a la de la estaciones meteorológicas de Euskalmet. Hay puntos más calurosos este sábado en Bizkaia. En Sondika, Mungia, Muxika, Trapagaran, Balmaseda y Galdakao se han superado los 35. Y los 34 en Orozko, Zalla, Arrigorriaga, Iurreta, Igorre, Turtzioz y Getxo.

Cambio radical

El calor persistirá el domingo, aunque con una ligera bajada de los termómetros. La previsión de la Agencia Vasca de Metereología es que las máximas ronden los 33 grados, una cifra que puede variar ligeramente en los diferentes puntos de Bizkaia. Será un día más nuboso, en el que no se descartan chubascos débiles a última hora. El viento hará aparición con «rachas fuertes» a primera hora y luego perderá intensidad.

En cambio, el panorama será bien distinto el lunes. Un cambio completamente radical. El cielo será muy nuboso y llegarán las lluvias, aunque débiles y puntuales. La temperatura caerá en picado más de diez grados, con máximas de 19 y mínimas de 14.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  3. 3

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  4. 4 La periodista que comió con Mazón el día de la Dana rompe su silencio: «Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia»
  5. 5 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  6. 6

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  7. 7 Bizkaia vive un fin de semana loco: de 36 grados y riesgo de incendios a sacar el paraguas en unas horas
  8. 8 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  9. 9

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  10. 10

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bizkaia suda en un sábado muy caluroso con máximas de 36 grados en Sopuerta, Sodupe y Amoroto

Bizkaia suda en un sábado muy caluroso con máximas de 36 grados en Sopuerta, Sodupe y Amoroto