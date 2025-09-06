Bizkaia suda en un sábado muy caluroso con máximas de 36 grados en Sopuerta, Sodupe y Amoroto En Bilbao, la estación de Euskalmet en Zorroza superaba los 34 grados

Los termómetros a pie de calle han mostrado temperaturas superiores a las registradas en las estaciones de Euskalmet.

Gabriel Cuesta Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:15 | Actualizado 16:20h. Comenta Compartir

Todavía no es hora de guardar en el armario el ventilador. Bizkaia suda la gota gorda en un sábado muy muy caluroso, según recogen los datos de las estaciones de Euskalmet. El verano sigue dando sus últimos coletazos en verano y deja temperaturas muy altas. El mercurio ha alcanzado los 36 grados en una jornada soleada, sin apenas nubes, que ha recordado a los días más asfixiantes de agosto.

Los termómetros han registrado valores altísimos pasadas las 16:00 horas. Las estaciones meteorológicas de Euskalmet en Sopuerta (36,3), Sodupe (36,2) y Amoroto (36,2) han registrado la temperatura más alta de la jornada, por encima de los 36 grados. Salvo excepciones contadas, todo el territorio ha sudado por encima de los 30 grados.

En Bilbao, se han superado los 34 grados en la estación de Zorroza. Algunos termómetros en la calle han mostrado valores muy superiores. Por ejemplo, el de Moyua marcaba 39. Es algo habitual, sobre todo si están expuestos al sol, pero cuya precisión es notablemente inferior a la de la estaciones meteorológicas de Euskalmet. Hay puntos más calurosos este sábado en Bizkaia. En Sondika, Mungia, Muxika, Trapagaran, Balmaseda y Galdakao se han superado los 35. Y los 34 en Orozko, Zalla, Arrigorriaga, Iurreta, Igorre, Turtzioz y Getxo.

Cambio radical

El calor persistirá el domingo, aunque con una ligera bajada de los termómetros. La previsión de la Agencia Vasca de Metereología es que las máximas ronden los 33 grados, una cifra que puede variar ligeramente en los diferentes puntos de Bizkaia. Será un día más nuboso, en el que no se descartan chubascos débiles a última hora. El viento hará aparición con «rachas fuertes» a primera hora y luego perderá intensidad.

En cambio, el panorama será bien distinto el lunes. Un cambio completamente radical. El cielo será muy nuboso y llegarán las lluvias, aunque débiles y puntuales. La temperatura caerá en picado más de diez grados, con máximas de 19 y mínimas de 14.