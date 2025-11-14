Bizkaia renueva su dispositivo de prevención contra incendios forestales

La Diputación de Bizkaia aprobó este jueves un plan para actuar de manera preventiva ante los incendios forestales. Se mantendrá un dispositivo para luchar contra ... el fuego los 365 días del año, tanto para ofrecer «una respuesta inmediata» como para realizar labores que mitiguen los efectos de las llamas. La diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, explicó este jueves el funcionamiento del proyecto.

Según desgranó tras el consejo de gobierno, en los últimos años, el territorio «ha registrado un bajo número de incendios forestales y una mínima intencionalidad». Únicamente en Carranza se suelen superar los cinco fuegos al año, «principalmente ligados a quemas para la regeneración de pastos en época previa a la primavera», añadió.

Bizkaia contabilizó el año pasado seis incendios en los que ardieron casi 12 hectáreas de monte. Por hacernos una idea más exacta las llamas calcinaron una superficie similar a la que ocuparían una docena de estadios como el de San Mamés, pero el resultado es bueno. «Histórico» lo consideró la Diputación en abril, durante la presentación del balance anual, porque se trata del registro más bajo de las últimas tres décadas.

La diputada argumentó que el plan frente a los incendios se articula en dos ejes. Una respuesta inmediata que ofrecerá un dispositivo formado por 15 retenes de extinción de seis personas, 5 equipos móviles de vigilancia, 10 autobombas forestales (vehículos especializados) y 15 técnicos especialistas. Todo este equipo trabajará durante todo el año y contará con el apoyo de 8 parques de bomberos coordinados desde el centro Bizkaia Prest.

Uso diario del fuego

Unido a este dispositivo, se realizarán a lo largo del año labores de prevención para evitar la propagación de las llamas, como desbroces, podas y clareos en poblaciones jóvenes y la construcción y mantenimiento de 200 kilómetros de pistas forestales. Asimismo, se regulará a diario el uso del fuego en función del nivel de riesgo marcado por las condiciones meteorológicas.

Junto a la aprobación del plan, el consejo de gobierno dio luz verde a una línea de ayudas para asociaciones ganaderas dotada con 600.000 euros. Podrán solicitarlas las entidades legalmente constituidas que tengan su domicilio social y fiscal en Bizkaia y se subvencionarán actividades como certámenes ganaderos o pruebas de calidad genética, entre otras. Otra de las decisiones adoptadas fue la de destinar 80.000 euros a actuaciones arqueológicas y paleontológicas en el territorio.