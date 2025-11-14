El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un incendio del 31 de octubre en Güeñes. EFE

Bizkaia renueva su dispositivo de prevención contra incendios forestales

La Diputación aprueba un plan centrado en la respuesta rápida y en labores como desbroces o podas para mitigar la propagación de las llamas

Alba Peláez

Alba Peláez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:17

Comenta

La Diputación de Bizkaia aprobó este jueves un plan para actuar de manera preventiva ante los incendios forestales. Se mantendrá un dispositivo para luchar contra ... el fuego los 365 días del año, tanto para ofrecer «una respuesta inmediata» como para realizar labores que mitiguen los efectos de las llamas. La diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, explicó este jueves el funcionamiento del proyecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  5. 5

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  6. 6 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  7. 7

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  8. 8

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  9. 9

    El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero
  10. 10 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bizkaia renueva su dispositivo de prevención contra incendios forestales

Bizkaia renueva su dispositivo de prevención contra incendios forestales