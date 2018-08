Bizkaia registró un julio 'tropical' con diez noches sofocantes en torno a 20 grados y mucha humedad Una joven se refresca en el metro. / E. C. Las altas temperaturas del Mar Cantábrico y la sucesión de días calurosos que no ha permitido 'enfriar' las casas crearon un ambiente sofocante SOLANGE VÁZQUEZ Jueves, 2 agosto 2018, 16:10

Aunque los ciudadanos han cerrado julio con la sensación de que alguien les ha robado parte del verano, porque el tiempo ha sido muy inestable y no ha dado para muchas alegrías playeras, lo cierto es que ha sido, desde el punto de vista meteorológico, bastante tropical: es decir, con una buena cantidad de noches sofocantes y mucha humedad. Según los datos de la Agencia Vasca de Meteorología, el mes pasado hubo diez noches en las que los mercurios de Bilbao estuvieron en torno a los 20 grados. Estas cotas se alcanzaron en mitad de la madrugada en todos los casos menos en tres, en los que el pico tuvo lugar al principio de la noche, lo que hizo difícil conciliar el sueño.

Así se desprende de los datos de la estación de Deusto, que los expertos consideran representativa para todo el territorio, donde se registró que la noche más tórrida del mes fue la del día 25, festividad de Santiago, patrón de la ciudad, cuando se alcanzaron los 21,7 grados a las 4.50 horas de la madrugada. Al día siguiente, los bilbaínos también dieron muchas vueltas en la cama, ya que hubo 21,2 grados en la misma franja horaria. «Diez noches con temperaturas cercanas o superiores a 20 grados en un mes son muchas -indica Juan Antonio Aranda, responsable meteorológico de Euskalmet-. La gente empieza a dormir mal. Por una noche así no pasa nada, pero cuando hay varias las casas no se 'enfrían' y a la hora de dormir están como a 25 grados o más, lo que hace difícil descansar».

Según explica Aranda, la explicación de este calor nocturno se encuentra en que la superficie del Cantábrico «está a una temperatura muy alta, 24 y 25 grados». «Entonces, de día no corre brisa, se cuela la humedad y no enfrían las noches», argumenta. Y esto no ocurre sólo en la franja costera de Bizkaia, sino que las consecuencias del calentamiento del mar se dejan sentir en todo el territorio.

Si a esto le unimos que julio ha sido un mes con una humedad «tremenda», ya tenemos el cóctel tropical que ha hecho sudar a mares a los vizcaínos. Según datos de Euskalmet, en julio hubo doce días con una humedad superior al 90% y durante todo el mes no bajó del 80%. «Esos son niveles altísimos, ya con una humedad relativa del 70% se considera que es elevada -explica Aranda-. Con estos niveles, el sudor no se evapora del cuerpo y da la sensación de que no paras de sudar, es muy desagradable». Así que si unimos las altas temperaturas nocturnas con la elevada humedad, puede decirse que Bizkaia ha tenido un julio «algo tropical». Y con pocas precipitaciones, a pesar de la percepción del común de los mortales: «Lo que ha habido es mucha tormenta, sobre todo hasta el 20 de julio, y mucha nubosidad, pero las temperaturas han sido hasta superiores a las normales para esas fechas».

Ola de calor

Ahora, los vizcaínos miran sin cesar los termómetros por si se hacen realidad los pronósticos que alertaban de una fuerte ola de calor para estos días. Hoy las temperaturas son elevadas en Bizkaia, pero no excesivamente. ¿Vendrá este viernes lo peor? «Estamos al borde la zona de calor... pero en Euskadi no va a ser muy llamativo. Las temperaturas diurnas van a tener máximas altas en las horas centrales, pero sin pasarse. Lo que sí va a haber es noches calurosas, pero más por la acumulación de temperaturas altas persistentes en los últimos días, que no da tiempo a enfriar las casas, que por la ola en sí». Así que agosto va a seguir con la senda de julio y va contar desde su arranque con noches tórridas.