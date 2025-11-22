Bizkaia registra una agresión sexual al día A las puertas del 25N, el último informe de Emakunde muestra un incremento en este tipo de delitos del 19% en los primeros diez meses del año

Los últimos datos sobre el número de agresiones sexuales registradas en Bizkaia resultan preocupantes. En los primeros diez meses del año, un total de 340 mujeres denunciaron haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual en el territorio. Una al día. Así lo reflejan las últimas estadísticas elaboradas por el Instituto vasco de la Mujer, que muestran un incremento del 19% en este tipo de delitos respecto al pasado ejercicio, cuando se contabilizaron 284 casos.

Bizkaia es, de hecho, el territorio donde más se han disparado las agresiones sexuales. En Álava el incremento es del 11%, pasando de 91 a 101 ataques, mientras que Gipuzkoa ha experimentado un descenso del 15%. Mientras que entre enero y octubre de 2024 se registraron 236 ataques, este 2025 la cifra ha descendido hasta los 199.

Los datos se han hecho públicos a las puertas de un 25-N en el que la Diputación ha animado a «desinstalar el machismo» frente al repunte de casos. La diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, aprovechó la presentación de la campaña diseñada por el Gobierno foral para poner sobre la mesa que las mujeres «se acercaron hasta en 3.631 ocasiones a una comisaría» en el territorio «y denunciaron violencia machista». «Cuando una mujer se acerca a la comisaría a denunciar, lleva soportándolo años», incidió la responsable foral, quien apeló a los hombres, sobre todo «a los jóvenes», para «eliminar todos los mensajes machistas que circulan en las redes».

4.810 víctimas de violencia de género

En un momento en el que el negacionismo de la violencia de género es defendido por uno de cada cuatro varones de 15 a 34 años en España, los datos siguen mostrando un escenario poco esperanzador para las mujeres. Pese a los esfuerzos, el machismo sigue siendo un problema pendiente de erradicar. Al margen de las agresiones sexuales, el informe de Emakunde también desvela un incremento del 0,6% en el número de mujeres que padecieron violencia intrafamiliar en Euskadi, pasando de 896 ataques a 902. El mayor aumento se dio en Álava (+7,3%) con un total de 147 mujeres agredidas, diez más que el año anterior. En Gipuzkoa y Bizkaia, en cambio, este tipo de delito ha experimentado una reducción del 0,3% y 0,6%, respectivamente.

En términos generales, teniendo en cuenta tanto las mujeres que han sido agredidas sexualmente, como las que han sido atacadas por su pareja, expareja o entorno familiar, en total son 4.810 las víctimas contabilizadas en Euskadi hasta el mes de octubre, un 0,8% más que en 2024. De las mismas, 2.462 son vizcaínas.