Ganado en una exhibición de Gernika, en una imagen de archivo Maika Salguero

Bizkaia reconoce la inmensa preocupación del sector ganadero por el impacto económico de la dermatosis nodular

En una comparecencia solicitada por EH Bildu, la diputada Arantza Atutxa explica que se revisará el decreto que prohíbe las ferias de ganado como medida preventiva a final de mes

Eva Molano

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:41

Comenta

Los ganaderos vizcaínos están en vilo por la llegada de la dermatosis nodular contagiosa a España. Se trata de una enfermedad transmitida por mosquitos, moscas ... y garrapatas y, también, por contacto entre animales contagiados. Esta dolencia les puede provocar pérdidas millonarias ya que un solo caso obliga a sacrificar a todos los animales expuestos, según impone la normativa europea. De la familia de la viruela, afecta principalmente al ganado bovino y también a animales como jirafas. El 3 de octubre de 2025 se confirmó por primera vez un foco en una explotación de recría de novillas de leche ubicada en el municipio de Castelló d'Empúries, en Girona (Cataluña). Era una explotación con un censo de 123 novillas, en la que tres animales presentaban fiebre y lesiones cutáneas compatibles con la enfermedad. Desde entonces, se han confirmado un total de 18 focos: 17 en la comarca del Alt Empordà (Figueres) y 1 en la del Gironès, todas en Cataluña.

