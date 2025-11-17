Bizkaia reconoce la inmensa preocupación del sector ganadero por el impacto económico de la dermatosis nodular

Los ganaderos vizcaínos están en vilo por la llegada de la dermatosis nodular contagiosa a España. Se trata de una enfermedad transmitida por mosquitos, moscas ... y garrapatas y, también, por contacto entre animales contagiados. Esta dolencia les puede provocar pérdidas millonarias ya que un solo caso obliga a sacrificar a todos los animales expuestos, según impone la normativa europea. De la familia de la viruela, afecta principalmente al ganado bovino y también a animales como jirafas. El 3 de octubre de 2025 se confirmó por primera vez un foco en una explotación de recría de novillas de leche ubicada en el municipio de Castelló d'Empúries, en Girona (Cataluña). Era una explotación con un censo de 123 novillas, en la que tres animales presentaban fiebre y lesiones cutáneas compatibles con la enfermedad. Desde entonces, se han confirmado un total de 18 focos: 17 en la comarca del Alt Empordà (Figueres) y 1 en la del Gironès, todas en Cataluña.

Todos ellos dentro de la zona de restricción de 50 kilómetros establecida tras la confirmación de los primeros focos. 2.556 animales de leche y carne, de cebaderos y de explotaciones de recría de novillas tuvieron que ser sacrificados. El 9 de octubre de 2025, comenzó la campaña de vacunación en la zona de restricción de Cataluña, en todas las explotaciones de vacuno situadas dentro de la zona de restricción de 50 kilómetros, aunque el ministerio ha propuesto a la Comisión Europea una modificación del plan con el fin de reforzar el control de la enfermedad en la franja noroeste del país.

Viabilidad de las explotaciones

Desde EH Bildu, Urtzi Ostolozaga ha solicitado la comparecencia de Arantza Atutxa, diputada de Medio Natural y Agricultura de Bizkaia, para que informe sobre sus previsiones acerca de la enfermedad. El juntero ha mostrado su preocupación porque en caso de que estuviera presente, todo el ganado en contacto debería ser sacrificado, incluyendo vacas preñadas y terneros, lo que «pone en jaque la viabilidad de las explotaciones». Los ganaderos no ven esa medida con buenos ojos y proponen la observación del ganado, ha explicado. EH Bildu también ha insistido en que la enfermedad ya está provocando un aumento de los precios de la carne. La diputada Arantza Atutxa ha señalado que se ha constituido una mesa de crisis en el seno del Gobierno vasco en la que participan las tres diputaciones y expertos y que a finales de mes se revisará la orden que prohibió desde el 24 de octubre y hasta el 30 de noviembre las concentraciones y mercados de ganado, en función de la evolución de la enfermedad.

Por ahora, también la desinfección de los vehículos de transporte de ganado es obligatoria -se puede realizar cada día en el recinto ferial de Mungia, reforzando el servicio de los mataderos de Orduña y Carranza- y también es obligatorio el transporte directo del ganado de origen a destino o la inmovilización temporal, durante 21 días, de animales sensibles procedentes de fuera de Euskadi. Atutxa ha reconocido que el sector «está muy preocupado por la enfermedad y por el impacto económico que tendría» y que por ahora, solo se puede vacunar en las zonas en las que ha habido un caso. A preguntas de la oposición, ha expuesto que el sector, que merece un reconocimiento por enfrentarse de forma responsable a este nuevo desafío, está de acuerdo con las medidas adoptadas de prevención, y que de momento, no tienen impacto en la comercialización. Aun así, ha defendido que «ante una situación de excepción se requieren medidas excepcionales»y que si llegase la enfermedad, Bizkaia apoyaría a los ganaderos económicamente y haría frente a esta nueva enfermedad como ha ocurrido con otras.