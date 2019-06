Bizkaia se prepara para vivir una segunda jornada de calor asfixiante

La ola de calor no da tregua. O, por lo menos, no lo hará en las próximas horas. Se espera para este jueves una nueva jornada asfixiante en la mayor parte de la geografía vizcaína, con temperaturas que volverán a rondar, y quizás superar, los 39 grados. Con esta tórrida previsión del tiempo no resulta extraño que el Departamento vasco de Seguridad mantenga la alerta naranja activada ayer en un miércoles en el que se alcanzaron los 40,4º en Sodupe, la cifra máxima registrada en todo el territorio.

De este modo, según el pronóstico de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, se espera prácticamente un calco de lo vivido ayer, no sólo en Bizkaia, sino también a lo largo y ancho de la geografía vasca. Las zonas de interior volverán a ser las más castigadas, tal y como ocurrió en Zalla (39,7º), Derio (39,4º), Galdakao (39,3º) o Sondika (39,2º), por citar unos ejemplos. En el resto de municipios no se sobrepasaron los 39 grados, pero en muchos los rozaron, alcanzando registros sorprendentes para el mes de junio.

Eso sí, a diferencia del miércoles, se espera un repunte de las temperaturas en la costa, para la que se ha activado un aviso amarillo ya que se prevén máximas de 34 grados en comparación de los agradables 28º que propició la brisa marina. Por todo ello, la sensación de agobio por el calor extremo se extenderá por todos los rincones de la geografía vizcaína casi sin excepción. En la cima del Gorbea, a 1.481 metros de altitud, está previsto que se alcancen a los 30 grados. Ante esta situación, el Departamento de Seguridad también ha activado el aviso amarillo por riesgo de fuegos forestales.

Galerna para acabar el día

Tal es la similitud con la jornada de ayer, que hasta el final de la misma puede repetirse, con una galerna que a última hora del miércoles provocó que los termómetros se desplomaran diez grados en menos de media hora en lugares como Bilbao o Getxo. En ese sentido, podrían volverse a alcanzar rachas de viento oeste-noroeste de 40 kilómetros por hora, lo que causa esta bajada de temperaturas tan acusada.

Eso sí, a diferencia del día anterior, la galerna anunciará el principio del fin de la primera ola de calor del año, que comenzará a remitir el viernes. Por lo menos en Bizkaia, donde se esperan máximas de 32 grados y 25 en la costa debido a la entrada de viento fresco procedente de las Azores, mientas que la borrasca de viento sur subirá de latitud hacia Irlanda, según explica la Agencia Estatal de Meteorología Aemet. La alerta naranja sólo se mantendrá en Álava, donde se esperan 39 grados en las zonas limítrofes con La Rioja.

La situación en esta provincia se mantendrá el sábado mientras que en el resto se espera un nuevo descenso en los termómetros hasta alcanzar cotas de calor más tolerables. Las temperaturas máximas serán de 30 grados en el interior y 25 en las zonas de playas. Todo ello con esos cielos cubiertos tan característicos del verano vasco tanto ese día como el domingo.

32 provincias en alerta

Además de Bizkaia, 31 provincias más permanecerán en alerta amarilla y naranja por la ola de calor, que dejará temperaturas de 42º en algunos puntos del país y mínimas que no bajarán de los 20º, según la predicción de Aemet. La situación será especialmente delicada en el este y centro de la Península, principalmente en el entorno del valle del Ebro. De esta subida se salvarán el litoral Cantábrico y Canarias, donde habrá pocos cambios o un descenso.

En concreto, se han decretado avisos de nivel amarillo en Granada, Cantabria, Albacete, Cuenca, Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Tarragona, Cáceres, Badajoz, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca. En nivel naranja de aviso estarán Jaén, Huesca, Zaragoza, Teruel, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Burgos, Girona, Barcelona, Lleida, Madrid, Navarra, La Rioja y las vascas (Bizkaia, Álava, y Gipuzkoa).

La ola de calor también está asfixiando a media Europa, con temperaturas de más de 40 grados en Francia previstas para hoy. El organismo público Météo France habla de un «episodio sin precedente por su intensidad y su precocidad desde 1947. En Alemania, el termómetro también podría llegar a los 39º en el suroeste del país, así como en Brandeburgo, la región que rodea Berlín, donde los incendios forestales arrasaron ya 100 hectáreas desde el lunes. En Grecia, las temperaturas rondarán los 45º en todo el territorio, y en muchos municipios se han emitido alertas, temiendo incendios alimentados por los fuertes y cálido vientos llegados de África.