Bizkaia se prepara para soportar temperaturas «extremas» hasta el martes

El calor sofocante llega a Bizkaia. La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha activado el aviso naranja por temperaturas «extremas» hasta el martes. Se esperan ... jornadas abrasadoras durante al menos 48 horas con valores que podrían alcanzar los 35 grados. En el interior, el bochorno apretará más que en la costa, donde no se superarán los 30 o 31. Los abanicos y la búsqueda de la sombras jugarán un papel importante para que la ciudadanía se proteja de un sol que azotará con una intensidad especial.

A pesar de que el calor asfixiante se empezará a percibir a partir de hoy, en el resto de España las altas temperaturas se han dejado notar desde hace casi una semana. La Aemet ha extendido el aviso por ola de calor hasta al menos el miércoles 13 de agosto en todo el país excepto en el área cantábrica, con máximas de hasta 43 grados mañana y pasado. Ante este episodio de temperaturas extremas, el Ayuntamiento de Bilbao incide en la importancia de adoptar medidas para proteger a la población de sus efectos.

Para ello, ha identificado refugios climáticos para que la ciudadanía se ponga a resguardo. Son 131: de ellos, 65 interiores y 66 exteriores. Además, el 96% de los bilbaínos se encuentra a menos de 300 metros de alguno. Se trata de edificios refrigerados que disponen de agua y zonas de estancia en las que refrescarse. De hecho, Bilbao es la segunda capital de España con más refugios climáticos. Es un referente en cuestiones de este tipo y solo Barcelona tiene un servicio mayor, con más de 400, según un informe de Greenpeace que se publicó hace unos días.

«No me esperaba este calor»

Con el fin de dar a conocer estos espacios, el Consistorio bilbaíno puso en marcha una nueva campaña durante el inicio del verano. Un grupo formado por seis jóvenes, los 'Sombra Lagun', recorrieron las calles de la villa para trasladar información sobre los más de cien refugios y concienciar a la población en torno a los efectos de las altas temperaturas. Nora Abete, concejala de Movilidad y Sostenibilidad, destacó que «en las ciudades tenemos un problema, que son las islas de calor, y por eso tenemos que ir actuando y estableciendo más zonas verdes y más lugares para resguardarnos». Es por ello que se han habilitado todo tipo de lugares, tanto interiores como exteriores: centros comerciales, bibliotecas, parques, salas de exposiciones, mercados...

Bilbaínos y turistas aseguran que son espacios «muy útiles», pero la mayoría no los conoce. O no con ese nombre. «No sabía lo que era, pero me parece muy bien que los habiliten, porque cada vez más gente busca aliviar las altas temperaturas», contaba ayer María José Landa mientras descansaba dentro de la Alhóndiga. José Manuel Sánchez, gaditano, disfrutaba del vermú en los pórticos de la Plaza Nueva, a la sombra. Es otro de los refugios climáticos que ha identificado el Ayuntamiento de Bilbao. «No me esperaba este calor. Es asfixiante, porque además es húmedo. Aquí al menos hace fresquito y corre el aire».