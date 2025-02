Bizkaia pone en marcha una campaña de San Valentín para concienciar sobre el mito del amor romántico: «¿Sin ti no soy nada?»

Concienciar sobre el mito del amor romántico. Ese es el objetivo que se ha marcado la Diputación Foral de Bizkaia a través de una nueva campaña de San Valentín. El departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, liderado por Teresa Laespada, ha creado una instalación ... situada en la explanada de la Intermodal de Bilbao con el objetivo de visibilizar las desigualdades de género que pueden ocultarse bajo las expectativas románticas tradicionales. Con el lema #SanValentínFAQ (Preguntas Frecuentes sobre San Valentín) y la colocación de una mesa que simula el escenario de una cita, la iniciativa busca desmantelar los modelos de amor tóxicos que promueven comportamientos destructivos y perpetúan la desigualdad.

«¿Sin ti no soy nada? ¿En serio?». «¿Los celos son una señal de amor verdadero?». «¿Es traición dar likes a otras personas en redes sociales?». «¿Te has parado a pensar cómo el mito del amor romántico refuerza la desigualdad?». Son algunas de las preguntas que muestra la instalación, que invitan a reflexionar sobre lo que significa tener una relación sana, libre de control y de estereotipos, y cómo estos ideales destructivos afectan la libertad de las personas, en particular de las mujeres. La iniciativa, dirigida principalmente a la población joven, está pensada para que puedan aportar respuestas y comentarios a través de pegatinas, que posteriormente podrán colocar en la mesa.

Laespada ha explicado que esta acción «no solo cuestiona el mito del amor romántico, sino que también reivindica el derecho de todas las personas a vivirlo desde la igualdad y el respeto mutuo. El amor no es control, ni celos, ni sacrificios; es respeto, libertad y crecimiento mutuo», ha destacado durante la presentación de la iniciativa, celebrada este miércoles en la explanada de la Intermodal.

Ampliar Instalación de San Valentín en la Intermodal de Bilbao. M. Maintenant

«La acción tiene como objetivo erradicar los modelos de relación que se sustentan en la desigualdad, que glorifican comportamientos tóxicos, refuerzan la violencia y la discriminación y perpetúan el control sobre las personas dentro de las relaciones. Trabajamos para que todas las personas, independientemente de su género, puedan vivir relaciones plenas, respetuosas y basadas en la igualdad y el respeto mutuo», ha añadido Laespada. «Feliz San Valentín a todas las personas enamoradas, pero siempre desde la igualdad», ha remarcado.

Datos sobre la juventud

Laespada ha puesto el foco en la importancia de seguir avanzando en el ámbito de la igualdad a través de acciones de sensibilización que alerten sobre la persistente desigualdad entre mujeres y hombres en la sociedad.

Según el estudio 'Actitudes machistas entre la población adolescente y joven de Euskadi', realizado por el Ararteko en 2024, se observan comportamientos y creencias que perpetúan la desigualdad de género. Por ejemplo, casi tres de cada diez jóvenes en Euskadi consideran que los celos son una prueba de amor. Además, el diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi en ese mismo año revela que la tasa global de violencia contra las mujeres jóvenes es de 9,8 por cada 1.000 féminas de 15 a 29 años, lo que representa el pico histórico más alto.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha informado de que el 24% de las adolescentes que han tenido una relación de pareja han sufrido violencia física y/o sexual antes de los 20 años. En este sentido, Laespada ha calificado el mito del amor romántico como «una estructura que nutre la violencia y la desigualdad». «Este no es un problema individual, es una cuestión estructural y social que debemos erradicar de manera firme y colectiva, desde sus mismas raíces», ha concluido.