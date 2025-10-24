La Diputación empezará a cobrar peaje en la Supersur y los túneles de Artxanda por la noche El plan era extender el pago también al tramo de la AP-8 entre Iurreta y Abadiño, pero finalmente se mantendrá la gratuidad

Leire Merino Iurreta Viernes, 24 de octubre 2025, 15:42 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

La Diputación de Bizkaia va a subir, de media, un 3,5% las tarifas de los peajes en el territorio. Además, en el decreto que regula el asunto, ha planteado terminar con la gratuidad en horario nocturno en la Supersur, en los túneles de Artxanda y en el tramo Iurreta-Abadiño de la AP-8. «Esta medida busca favorecer la fluidez del tráfico y evitar concentraciones de vehículos en los accesos durante los cambios de franja horaria», había razonado en un principio la entidad foral.

Pero ahora ha cambiado parcialmente el paso. Mantiene la supresión de la gratuidad en la Supersur y los túneles de Artxanda, pero recula en el segmento Iurreta-Abadiño, que seguirá siendo gratis por la noche. La institución ha aclarado que este corredor mantendrá la 'tarifa 0' «tal y como lo es en la actualidad», de modo que las personas usuarias no tendrán que pagar nada en esta zona de la autopista.

El Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha explicado que la medida se recogerá en el boceto definitivo del anteproyecto que regulará las tarifas de peaje para el próximo ejercicio. El texto se encuentra aún en fase de exposición pública antes de su aprobación definitiva, prevista en diciembre, con entrada en vigor el 1 de enero del año que viene. Por su lado, Juan Carlos Poderoso, portavoz de la plataforma 'AP-8 Peajerik Ez', anima a la ciudadanía a participar en el proceso abierto del decreto. «No sé qué luz se les habrá encendido a la hora de dar un paso atrás, pero pensamos que ahora es el momento de movilizarse. En este periodo cualquier ciudadano puede presentar alegaciones. Animamos a la gente a protestar contra este tipo de abusos», ha recalcado.

La rectificación afecta únicamente a este punto, ya que el resto de medidas recogidas en el borrador se mantienen sin cambios. La Diputación prevé una subida media del 3,5% en los peajes de la red viaria foral gestionada por Interbiak. Este incremento alcanzará a los tramos de la AP-8 entre Bilbao y Gipuzkoa, la Variante Sur Metropolitana (Supersur) y los túneles de Artxanda. En estos dos últimos casos, la modificación implicará además la supresión de la franja horaria gratuita actualmente vigente entre las 00.00 y las 06.00 horas. Con el nuevo decreto, esa bonificación desaparecerá y los usuarios deberán abonar peaje durante las 24 horas del día. En términos concretos, el ajuste supondrá un aumento de 0,02 euros por trayecto para turismos entre Bilbao y Amorebieta, 0,04 euros en la Supersur y 0,05 euros en Artxanda. En el caso del transporte profesional, las subidas serán superiores: 0,07 euros para furgonetas y 0,09 euros para camiones.

Asimismo, contemplan la actualización del canon de uso dirigido a vehículos pesados de transporte de mercancías, aplicable en varios puntos estratégicos de Bizkaia. Entre ellos, se encuentra el tramo entre el límite con Gipuzkoa y Durango en la N-636. Aunque la subida media será también del 3,5%, la Diputación matiza que «podría ser ligeramente inferior» en función de la intensidad de tráfico y el desgaste de las infraestructuras.