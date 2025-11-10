El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un taxista deja a una familia en la terminal de cruceros de Getxo. Manu Cecilio

Bizkaia tendrá lista a mediados de año la nueva regulación del taxi para el aeropuerto, la terminal de cruceros y el BEC

La Diputación pretende paliar la escasez de oferta en momentos puntuales creando zonas de régimen especial

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:31

Comenta

La Diputación tendrá lista a mediados del próximo año la norma foral con la que pretenden poner fin a la ausencia de taxis en lugares ... sensibles. El Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo someterá a periodo de consulta pública este mismo mes el documento, con el que se crearán Zonas de Régimen Especial (ZRE) en el aeropuerto, la terminal de cruceros de Getxo y el BEC, espacios con picos de alta demanda que en muchas ocasiones quedan sin cubrir por la ausencia de taxis.

