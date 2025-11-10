Bizkaia tendrá lista a mediados de año la nueva regulación del taxi para el aeropuerto, la terminal de cruceros y el BEC

La Diputación tendrá lista a mediados del próximo año la norma foral con la que pretenden poner fin a la ausencia de taxis en lugares ... sensibles. El Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo someterá a periodo de consulta pública este mismo mes el documento, con el que se crearán Zonas de Régimen Especial (ZRE) en el aeropuerto, la terminal de cruceros de Getxo y el BEC, espacios con picos de alta demanda que en muchas ocasiones quedan sin cubrir por la ausencia de taxis.

Los plazos los ha avanzado la diputada del ramo, Sonia Pérez, durante la presentación este lunes en las Juntas Generales de Bizkaia del proyecto de presupuesto de su área para 2026. La responsable departamental ha matizado que el desarrollo de esta norma foral irá en paralelo a la puesta en marcha de otra regulación, en este caso en torno a la creación de una mesa del taxi, para afrontar los problemas del sector «que tengan alcance foral», esto es los trayectos interurbanos. Los plazos que manejan en este segundo caso son «idénticos» a los de las zonas especiales.

La idea que persiguen es mejorar el servicio y flexibilizar las condiciones con las que operan los conductores en esos tres escenarios, en los que sobre todo entre semana por la noche. En un primer momento, la Diputación había pensado intervenir únicamente en la parada del aeropuerto, donde ya se opera en régimen especial.

Sin embargo, regulará excepciones también en el BEC y en la terminal de cruceros porque a día de hoy los taxistas solo pueden prestar su servicio –entendido por recoger pasajeros– en el municipio en el que tienen concedida la licencia. Así, arrancará en unos días la fase administrativa de la nueva regulación, si bien hasta el momento han mantenido «una interlocución» con las asociaciones que representan al sector y con los ayuntamientos -son quienes conceden las licencias y regulan el servicio a nivel local- de cara a diseñar la citada normativa.

En cuanto al proyecto de presupuestos, el departamento contará con 221,3 millones de euros, un 6,21% más que el ejercicio anterior. El grueso lo consumirá el transporte de viajeros, con 147,2 millones, que crece un 7,1% más por las mejoras en Bizkaibus. De hecho, hoy han comenzado a funcionar algunos de los refuerzos anunciados en verano. Los que se han puesto en marcha este lunes son el incremento de frecuencia entre Bilbao y Balmaseda; el aumento de horarios en el eje Bilbao-Mungia-Bermeo; y la nueva ruta entre Muskiz y el hospital de Cruces.

Nueva 'app' de Bizkaibus

La Diputación también diseñará un programa piloto de transporte a demanda en Encartaciones y, a lo largo del próximo año, seguirá con la electrificación de la flota hasta alcanzar los 21 autocares eléctricos. De forma paralela se invertirán 700.000 euros en la renovación de marquesinas y se creará una nueva aplicación de Bizkaibus que mejore la accesibilidad actual, la información sobre los tiempos de espera…

En el área de Movilidad, Pérez ha destacado que continuará la expansión de BizkaiBizi, que cuenta ya con «24.000 personas usuarias activas» y «2,5 millones de trayectos». Habrá nuevas estaciones, más bicicletas eléctricas y se incorporarán 38 nuevos municipios. Respecto al turismo, tras confirmar que «Bizkaia ha sido el territorio que más ha crecido en Euskadi», apostarán por un modelo «desestacionalizado y descentralizado» a través del «apoyo a las comarcas» y del «desarrollo de productos».