Bizkaia lidera la caída de contratos hosteleros en España por la «ralentización» del consumo

De los casi cuatro millones de personas que visitaron Euskadi el año pasado, una tercera parte durmió en la capital vizcaína, lo que significa que, ... además de pernoctar, 1,2 millones de turistas realizaron un importante gasto en bares y restaurantes. Sin embargo, de repente, se ha instalado un clima de preocupación y cierta incertidumbre tras los resultados ofrecidos recientemente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pese a que el País Vasco se ha consolidado por encima del millón de cotizantes, la pérdida de 5.800 afiliados el pasado julio, con especial incidencia en la educación y la hostelería, ha poblado de nubarrones uno de los sectores más beneficiados por el bum del turismo y añadido interrogantes sobre una temporada que, en principio, apuntaba a seguir batiendo récords.

Estas dudas se alimentan tras la importante caída en el número de contratos hosteleros firmados a lo largo del primer semestre de este año en Euskadi, según ha constatado la firma Randstad después de realizar una radiografía «completa» del comportamiento del sector en todo el país. Los resultados muestran una paradójica contradicción, ya que, a pesar del aumento de la llegada de viajeros, las contrataciones entre enero y junio descendieron ligeramente -un 1,5%- tras contabilizar 1,253 millones de nuevos empleos frente a los 1,272 registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Las caídas más pronunciadas se han producido en Extremadura y Madrid, con descensos del 6,6% y 5,5%, respectivamente. A continuación figuran las Islas Baleares y el País Vasco, con bajadas del 4,4%. Bizkaia ha sido el territorio vasco más afectado, aunque también es el que más establecimientos concentra. La pérdida de empleos en el conjunto de la comunidad se ha traducido en 2.267 tras formalizar 49.492 contratos frente a los 51.589 de doce meses atrás.

La situación de estas cuatro comunidades contrasta con las de Asturias y Aragón, que han registrado el mayor crecimiento interanual: 6,1% y 5,5%, respectivamente. Ana Hervás, ejecutiva de Randstad, relaciona este descenso «con la estabilización del mercado turístico» tras la recuperación «postpandémica». Andalucía se mantiene como la comunidad con un mayor número de contratos -251.075- hasta junio.

«No hay trabajadores»

Este escenario ha pillado con el pie cambiado a muchos hosteleros vizcaínos, que consideran «complicado» concretar las razones de este parón. Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB), reconoce que los empresarios tienen grandes dificultades para encontrar trabajadores, «sobre todo de gran nivel». «Hay quienes quieren contratar, pero es que no hay profesionales». Pese a no temer, «de momento», posibles cierres, Sánchez alerta sobre «la ralentización» del consumo. que ha llevado a un gran número de hosteleros a mantener la misma plantilla durante el periodo estival pese a que muchos locales están de bote en bote. «No podemos decir que la situación sea mala, pero es cierto que el gasto, como en muchos otros sitios, se está conteniendo», esgrime.

¿Cómo está reaccionando el gremio sin reforzar las plantillas? Ángel Mari Martín Brezmes, propietario del bar-restaurante San Marcos de la Plaza Arriquíbar, ha mandado de vacaciones a sus cuatro empleados -llegó a tener 9 antes de la pandemia- desde finales de julio hasta el 20 de agosto para evitar realizar nuevas contrataciones. «La primera quincena de agosto es criminal porque tampoco se trabaja mucho», detalla. También ha realizado «ajustes horarios» para mejorar la rentabilidad de su negocio.

Cierra todos los domingos, los sábados abre a partir de las doce del mediodía y baja la persiana «varias horas a la tarde». «Hay muchos turistas en la ciudad, pero también muchos paseantes. Hay gente que viene, ve cómo esta Bilbao y se marcha sin hacer gasto», sentencia Brezmes. que pronostica un significativo número de cierres. «Ahí están los casos de los restaurantes Urdazpi, Plaza y Gredos. Es imposible competir con las franquicias, cada vez más numerosas, que tiran los precios, o los restaurantes estrella», lamenta.