Terrazas llenas de visitantes en los bares de la plaza Nueva de Bilbao. Luis Ángel Gómez

Bizkaia lidera la caída de contratos hosteleros en España por la «ralentización» del consumo

Junto a Extremadura y Madrid es el territorio que más empleos pierde. «Es difícil encontrar trabajadores», alertan

Luis Gómez

Luis Gómez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:39

De los casi cuatro millones de personas que visitaron Euskadi el año pasado, una tercera parte durmió en la capital vizcaína, lo que significa que, ... además de pernoctar, 1,2 millones de turistas realizaron un importante gasto en bares y restaurantes. Sin embargo, de repente, se ha instalado un clima de preocupación y cierta incertidumbre tras los resultados ofrecidos recientemente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pese a que el País Vasco se ha consolidado por encima del millón de cotizantes, la pérdida de 5.800 afiliados el pasado julio, con especial incidencia en la educación y la hostelería, ha poblado de nubarrones uno de los sectores más beneficiados por el bum del turismo y añadido interrogantes sobre una temporada que, en principio, apuntaba a seguir batiendo récords.

