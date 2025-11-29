El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un momento de la lectura de los nombres de los 20.000 niños palestinos muertos.

Un momento de la lectura de los nombres de los 20.000 niños palestinos muertos. YVONNE ITURGAIZ

Bizkaia «levanta la voz» por los 20.000 niños asesinados en Gaza

Más de 200 personas recuerdan los nombres de todos los pequeños fallecidos por el genocidio causado por Israel

Terry Basterra

Terry Basterra

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:56

Comenta

Ahmed Farid Mahmoud Abu al-Ros, 9 años; Ibrahim Hassan Khalil Obeid, 4 años; Mai Ibraihim Labad, 0 años… Estos son los nombres de tres ... de los más de 20.000 niños que han muerto en Gaza desde el comienzo de genocidio. Este sábado se les recuerda en la plaza Circular de Bilbao. Más de 200 personas leen los nombres y apellidos de estos pequeños para no olvidarlos y denunciar así los crímenes contra la vida que cometidos en Palestina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  4. 4 Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  6. 6

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  7. 7

    La exconcejala de Santurtzi implicada en la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida
  8. 8 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre
  9. 9 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  10. 10

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bizkaia «levanta la voz» por los 20.000 niños asesinados en Gaza