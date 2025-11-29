Bizkaia «levanta la voz» por los 20.000 niños asesinados en Gaza

Ahmed Farid Mahmoud Abu al-Ros, 9 años; Ibrahim Hassan Khalil Obeid, 4 años; Mai Ibraihim Labad, 0 años… Estos son los nombres de tres ... de los más de 20.000 niños que han muerto en Gaza desde el comienzo de genocidio. Este sábado se les recuerda en la plaza Circular de Bilbao. Más de 200 personas leen los nombres y apellidos de estos pequeños para no olvidarlos y denunciar así los crímenes contra la vida que cometidos en Palestina.

«Este es un acto de memoria muy emotivo. Recordamos a inocentes que murieron por una causa que no llegaron ni a conocer. Es una vergüenza que muchos niños, que deberían estar ahora en la escuela, hayan fallecido», sostenía Juan Luis Ibarra, expresidente de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El magistrado, una de las personas que ha leído los nombres de estos niños muertos, destacaba la «contestación mundial» que ha generado el genocidio cometido por Israel y se mostró «orgulloso» de la respuesta del País Vasco. «Cada vez son más las personas que se suman a estas movilizaciones que denuncian lo que está ocurriendo en Palestina», resaltaba Ibarra.

El que fuera Ararteko hasta hace unos meses, Manuel Lezertua, fue otra de las personas que repasó los nombres de los niños fallecidos en la Franja. «La sensación de impotencia que nos corroe con lo que está sucediendo en Gaza es brutal. Con actos como este al menos levantamos la voz», reflexionaba. Lezertua reconocía que le sigue resultando «difícil asimilar lo que ha pasado» en Palestina: la devastación y la muerte de tantos miles civiles por la acción del ejército israelí.

El suelo de la zona desde donde se leen los nombres de estos fallecidos se ha cubierto de unas pequeñas láminas rojas, que se asemejaban amapolas, la flor oficial de Palestina. Cada una de ellas contiene una semilla. «Es una manera de podernos llevarnos a casa un recuerdo de esos niños y realizar así un acto de memoria», contaban desde CEAR, una de las nueve organizaciones que ha promovido esta lectura. Cada una de estas láminas incluían una semilla para plantarla «por Palestina» y un verso de Mahmoud Darwish, poeta de aquel país: «Quieren destruir nuestras flores, pero volverán a florecer».

Hasta las 22 horas

En la lectura, que se prolongará hasta las 22 horas de este sábado y en la que participan diferentes colectivos, también toman parte palestinos refugiados. Uno de ellos es Fouad Baker, quien agradece el apoyo que Euskadi da a su pueblo. «Israel dijo que solo iba a matar a hombres armados, pero ninguno de estos más de 20.000 niños asesinados portaba armas», recalcaba. Baker indica que el 29 de noviembre, fecha elegida para este acto, no es casual. «Ese día de 1947 la ONU aprobó la partición de Palestina. La situación actual es herencia de aquella decisión. Desde entonces el sionismo ha ido vulnerando progresivamente los derechos del pueblo palestino hasta llegar al genocidio actual».