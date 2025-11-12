Bizkaia «garantizará» el apoyo psicológico a las víctimas del udaleku de Bernedo Insiste en que ayudará a las menores tras las quejas de las familias que denuncian que no han recibido asistencia de ninguna institución

David S. Olabarri Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:16

El Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Bizkaia garantizará el apoyo psicológico a los víctimas de este territorio que precisen atención profesional tras pasar por el udaleku de Bernedo, según confirmaron a este periódico fuentes forales. Esta decisión se produce tras las quejas de varias familias, que denunciaron a través de EL CORREO que ninguna institución pública se había interesado por el estado de las niñas y por si precisaban ayuda profesional.

Quienes protestaron fueron algunos de los padres que peor lo están pasando por las cosas que vivieron las adolescentes en el campamento de verano de la localidad alavesa. Al menos cuatro jóvenes de entre 11 y 15 años han empezado recientemente tratamiento piscológico, o lo van a hacer en los próximos días. No son las únicas. La Ertzaintza contabiliza ya 21 denuncias de familias afectadas por supuestos delitos contra la libertad sexual y al menos una niña de Gipuzkoa tuvo que ser atendida al llegar del campamento.

Los afectados explican que la mayoría no ha recibido la llamada de ninguna institución pública. Unas pocas fueron telefoneadas por cargos políticos cuando EL CORREO desveló que ninguna administración controlaba lo que ocurría en Bernedo desde hace años.

Pero la realidad es que, a pesar de las buenas palabras, nadie –insisten– les ha proporcionado ayuda cuando han visto que sus hijos lo necesitaban. Les ha ocurrido, por ejemplo, a familias de Bizkaia y Gipuzkoa. Tras poner la denuncia, a la madre de Haizea (nombre ficticio) le dijeron en la Ertzaintza que había un recurso de la Diputación para atender a víctimas de violencia sexual. Sin embargo, a esta vizcaína le explicaron que no podían ayudarla porque estaba dirigido a mayores de 16 años. Le remitieron entonces a los servicios sociales de base de su ayuntamiento. Allí volvió a recibir otro portazo porque –según le dijeron– ese servicio estaba orientado a personas sin recursos. La misma explicación recibieron otras madres en Gipuzkoa.

Fue entonces cuando decidieron concertar citas con psicólogos particulares, pagados con sus propios ahorros. Lo hicieron porque, aunque han pasado más de dos meses desde que volvieron de Bernedo, algunas de ellas «están mal». Haizea tiene miedo por las noches y se comporta de forma extraña y hace unos días les dijo a sus padres que las monitoras se echaban ColaCao por el pecho y se lo lamían entre ellas.

Duchas mixtas

A Irati, que nada más bajar del autobús ya relató que volvía «asustada» por las duchas mixtas y los adultos paseándose desnudos, le dio una crisis de ansiedad hace unos días y tuvo que ser hospitalizada. Y los padres de Nerea, de 13 años, descubrieron hace poco que su hija se quedaba sola en un parque, sin amigas, en ves de ir a clase. Le preguntaron qué le pasaba y al final habló del udaleku y admitió que no está bien, que necesita ayuda.

En estas circunstancias desde la Diputación de Bizkaia insisten en que garantizarán la asistencia psicológica a las menores del territorio que lo precisen. Una de las familias, de hecho, ya tiene cita para esta semana. No ocurre lo mismo en Gipuzkoa, donde a una madre le siguen insistiendo en que se trata de un servicio para mayores de 16 años.

