Bizkaia hace frente a otro día de calor tras una noche tropical Los termómetros no han bajado de los 20 grados durante la noche en prácticamente todo el territorio

Ha sido complicado conciliar el sueño. Tras un viernes asfixiante en Bizkaia, donde se superaron los 44 grados, -Sodupe marcó la máxima con 44,9- los termómetros no han bajado de los 20 grados durante la noche en prácticamente todo el territorio. Es normal por tanto que muchos vizcaínos se hayan levantado y tras maldormir y se hayan ido a la playa desde primeras horas de la mañana. Hay que bajar el sofocón como sea.

Algunas estaciones, según los datos de Euskalmet, han arrojado valores de hasta 26,1 grados de mínima. Es el caso de Orduña. Los bilbaínos, que ayer soportaron hasta 42,9 grados de máxima a las cinco de la tarde, han tenido que echar mano del ventilador durante la noche. A la una de la mañana el mercurio todavía rondaba los 25 grados. Ha habido que esperar todavía unas horas más para que bajase a los 22,4 grados. Untzueta, en Orozko, (25,2); Oiz (24,5); Mungia (21,4); Galdakao (21,5) o Punta Galea (21,2) son algunas de las localidades en las que no ha sido fácil pegar ojo.

El tiempo en Bilbao durante el txupinazo

Este sábado el mercurio dará un respiro pero tampoco es que vaya a refresacar en demasía. A lo largo de la jornada y durante el primer fin de semana de Aste Nagusia, se superarán os 30 grados y el bochorno que azota desde principios de semana el territorio continuará hasta el lunes. Y es que hoy se activará, entre las 12-00 y las 19.00 horas, el aviso amarillo por temperaturas extremas. Euskalmet augura «una jornada soleada, con algunas nubes». La predicción algo más concreta de la Aemet fija las temperaturas máximas durante las horas del txupin, con valores cercanos a los 30 grados.

El domingo será similar, aunque, a partir de la tarde el viento comenzará a soplar del norte. Esto traerá una masa de aire fresca y húmeda que rebajará la temperatura unos grados y cubrirá el cielo para los próximos días. No se descarta que en el inicio de la próxima semana se registren lluvias.

¿Cuándo se considera noche tropical?

El principal impedimento para descansar durante la noche es que el calor se ha quedado en las casas tras varios días sofocantes. A pesar de abrir las ventanas de par en par, las temperatura apenas baja. En estas noches tropicales la temperatura ambiente de confort para el cuerpo humano se sitúa entre 16 y los 18. Por encima de estos valores, comenzamos a notar desazón térmica.

Según Aemet, noche tropical es un término utilizado para designar aquella noche en la que la temperatura no baja de los 20 grados. Es un término ampliamente utilizado tanto en los medios de comunicación como en trabajos científicos. Otros términos relacionados, que se usan cada vez con mayor asiduidad, son noche tórrida o ecuatorial, utilizados para designar las noches cuya temperatura mínima es de 25 grados o superior. También se está empezando a usar la expresión noche infernal para las noches en las que la temperatura no baja de los 30 grados, cada vez más frecuentes en las regiones más cálidas del planeta.