Bizkaia extrema la vigilancia tras dos nuevos focos de gripe aviar en gaviotas

Decreta restricciones en explotaciones cercanas tras el reciente positivo de aves acuáticas en Lekeitio y en Portugalete

Eva Molano

Eva Molano

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:04

Bizkaia extrema la vigilancia de las explotaciones avícolas del territorio para protegerlas de la gripe aviar. El 27 y 28 de agosto, el laboratorio central ... de veterinaria de Algete confirmó nuevos casos de influencia aviar de alta patogenicidad en aves silvestres, –del virus H5N1, mortífero para las aves– en Bizkaia. Se trataba de gaviotas en Lekeitio y en Portugalete. Ello confirma que el virus sigue circulando entre los alados salvajes del territorio y que aunque no exista afección para la salud humana, hay riesgo de que puedan propagar la enfermedad a las aves domésticas o de corral. Ello ha obligado a la Diputación a imponer restricciones a en las explotaciones situadas a 10 kilómetros a la redonda de ambos focos, que son, sobretodo, de autoconsumo. Por ejemplo, los animales han de quedar confinados para evitar que entren en contacto con aves silvestres y así protegerles de un eventual contagio.

