Bizkaia extrema la vigilancia tras dos nuevos focos de gripe aviar en gaviotas

Bizkaia extrema la vigilancia de las explotaciones avícolas del territorio para protegerlas de la gripe aviar. El 27 y 28 de agosto, el laboratorio central ... de veterinaria de Algete confirmó nuevos casos de influencia aviar de alta patogenicidad en aves silvestres, –del virus H5N1, mortífero para las aves– en Bizkaia. Se trataba de gaviotas en Lekeitio y en Portugalete. Ello confirma que el virus sigue circulando entre los alados salvajes del territorio y que aunque no exista afección para la salud humana, hay riesgo de que puedan propagar la enfermedad a las aves domésticas o de corral. Ello ha obligado a la Diputación a imponer restricciones a en las explotaciones situadas a 10 kilómetros a la redonda de ambos focos, que son, sobretodo, de autoconsumo. Por ejemplo, los animales han de quedar confinados para evitar que entren en contacto con aves silvestres y así protegerles de un eventual contagio.

Además, se ha reforzado la vigilancia de los veterinarios y se ha prohibido la participación de aves en ferias, mercados y otros eventos. Y se extrema la observación ante posibles muertes anormales. En caso de que se produzcan decesos habrá que notificarlos al Servicio de Ganadería de la Diputación. También se ha instado a las explotaciones a no colocar comederos ni bebederos al aire libre, mantener las instalaciones limpias y contactar ante cualquier sospecha.

Ya el 4 de agosto, los servicios veterinarios notificaron un foco en un centro de recuperación de fauna de Gorliz, de titularidad foral, en el que se encontraban alojadas 132 aves de distintas especies, así como otros animales, entre ellos mamíferos.

Se trató del primer foco de H5N1 notificado en aves cautivas en 2025. Pero el portador era también una gaviota silvestre. La sospecha se inició el 11 de julio, cuando en el centro ingresó una gaviota patiamarilla encontrada moribunda el mismo día en Santurtzi, y que murió al día siguiente.

Los veterinarios ordenaron elsacrificio preventivo de las 17 aves convivientes dentro del mismo voladero de aves acuáticas del centro donde la gaviota positiva fue alojada a su llegada, en cuyos restos también se confirmó el virus. La Diputación halló también la enfermedad en otra gaviota recogida en Erandio y confirmó un foco primario en Santurtzi y uno «posible» en esta segunda localidad. En ese momento confinó a las aves de 246 explotaciones. Estas restricciones siguen, según explican desde la Diputación de Bizkaia. No es la primera vez que esta epidemia llega a Bizkaia. Desde 2022 se han identificado más de 25 focos distintos en aves silvestres. Entre las afectadas ha habido alcatraces, buitres, cigüeñas, gansos, ocas, cormoranes...