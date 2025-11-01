El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

153 infraestructuras básicas están en Bizkaia en zonas inundables si hay fuertes lluvias. Jordi Alemany

Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas

En el territorio hay 153 infraestructuras básicas ubicadas en puntos de alta peligrosidad ante los peores pronósticos de crecidas de los ríos

Alba Peláez

Alba Peláez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:37

Bizkaia cuenta con alrededor de 153 infraestructuras básicas localizadas en zonas cercanas a los cauces de los ríos. Hablamos de escuelas, residencias de mayores, equipamientos ... policiales, centros sanitarios, sistemas de abastecimiento de agua y empresas. Las inundaciones extraordinarias podría tener consecuencias devastadoras en estos puntos. Los expertos asumen la incapacidad de predecirlas con suficiente antelación, pero advierten de que los daños podrían ser incluso peores de lo esperado.

