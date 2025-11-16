El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

una masa de aire «muy fría» provocará un descenso progresivo del termómetro Luis Ángel Gómez

Bizkaia enfrentará esta semana un acusado desplome de las temperaturas

El mercurio irá bajando a lo largo de los días hasta rozar los cero grados

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:30

Tras un inicio de otoño inusualmente cálido, con valores casi primaverales, el frío llegará por fin este lunes a Bizkaia. La borrasca Claudia, que apenas ... ha dejado algunas lluvias débiles en el territorio, dará paso a un notable descenso térmico a partir de mañana. Según ha avanzado Aemet, una masa de aire «muy fría» procedente de latitudes altas provocará un descenso progresivo del termómetro a lo largo de la semana, con mínimas en torno a los 7 grados y máximas que no superarán los 15. Un cambio de tiempo que se acentuará conforme avancen los días.

