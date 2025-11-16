Bizkaia enfrentará esta semana un acusado desplome de las temperaturas

Tras un inicio de otoño inusualmente cálido, con valores casi primaverales, el frío llegará por fin este lunes a Bizkaia. La borrasca Claudia, que apenas ... ha dejado algunas lluvias débiles en el territorio, dará paso a un notable descenso térmico a partir de mañana. Según ha avanzado Aemet, una masa de aire «muy fría» procedente de latitudes altas provocará un descenso progresivo del termómetro a lo largo de la semana, con mínimas en torno a los 7 grados y máximas que no superarán los 15. Un cambio de tiempo que se acentuará conforme avancen los días.

Este lunes ya se notará un ligero descenso, con temperaturas que no superarán los 15 grados. El cielo irá cubriéndose y las lluvias harán acto de presencia a partir del mediodía. A partir del martes, Aemet advierte incluso de posibles heladas, una situación que podría intensificarse de cara al fin de semana, cuando el termómetro podría llegar a rozar los cero grados. El miércoles, las máximas se quedarán en 13 grados y las mínimas rondarán los 7, muy lejos de los 25 y 14 registrados el pasado jueves.

La lluvia también acompañará durante buena parte de la semana. Según prevé Aemet, los chubascos serán frecuentes, salvo el martes, cuando se espera una tregua con tiempo seco, nubes y algunos claros. Incluso podría aparecer la nieve a partir de los 1.300 metros.

Así, de cara al inicio de la próxima semana tocará rescatar del armario la ropa de abrigo. Desde que comenzó el otoño apenas ha sido necesaria, ya que las temperaturas se han mantenido inusualmente altas para esta época, alcanzando los 25 grados en numerosas jornadas y con muy poca necesidad de paraguas.