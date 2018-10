Bizkaia despliega una ofensiva para recuperar a jóvenes talento que emigraron

«Al terminar los estudios me ofrecían cosas ridículas»

Julene Vázquez es de Mungia, tiene 28 años, y regresó a Euskadi después de tres en Francia y Alemania. Habla castellano, euskera, inglés, francés y alemán, y no le da pereza viajar. Además, es ingeniera industrial. O sea, un bocado apetecible para muchas empresas. Ahora. Porque cuando terminó sus estudios en París «hice algunas entrevistas por aquí, pero me ofrecían cosas ridículas, becas sin sueldo, en fin...». Resopla. Allí, en Francia, de arranque «ya me ofrecieron un salario de ingeniero». Así que se quedó. A los pocos meses, a finales de 2013, le pidieron moverse a Núremberg para dar soporte a la filial de la empresa para la que trabajaba; y en 2014 pidió pasar a 'project manager', y la mandaron a Hamburgo.

Estando allí, ya en 2016, conocidos de la colonia vasca le hablaron de Bizkaia Talent, y de que iba a haber una reunión con empresas vascas que querían conocer a expatriados con estudios universitarios y experiencia laboral con ganas de regresar a casa. A ella le fichó Etxe-tar, una firma de sistemas de mecanizado radicada en Elgoibar. «No está lejos de Mungia en coche».

¿Tuvo que sacrificar mucho sueldo para regresar? «No mucho, pero algo sí». Aunque le compensaba porque «tenía ganas de volver a casa». Pero no a cualquier precio. «Aunque mi idea es quedarme aquí, pedí tener la posibilidad de viajar de vez en cuando y estar en contacto con otras culturas». Concedido. La situación económica en este momento no tiene mucho que ver con la que había cuando terminó de estudiar. «Ahora el mercado de trabajo está activo».

Sin Porsche

Xabier Uriarte regresó a Bizkaia este 2018. Ingeniero mecánico de 34 años y nacido en Algorta, se pasó casi ocho años en Alemania. En su caso, el contacto con Bizkaia Talent tardó en dar frutos, pero finalmente fue por esta vía como entró en contacto con Ingemat, radicada en el Parque Tecnológico de Zamudio. Él también ha vuelto perdiendo nivel retributivo, pero relativiza: «Antes no me podía comprar un Porsche, y ahora tampoco». Eso sí, tiene conocidos para quienes la bajada salarial que les supone el regreso es un impedimento insalvable. Por no mencionar las posibilidades de conciliar vida personal y profesional. «Eso allí se respeta mucho más».