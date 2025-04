Bizkaia comenzará la semana con temperaturas veraniegas que amenaza con torcerse para el puente de mayo

Marina León Domingo, 27 de abril 2025, 17:49 Comenta Compartir

Tras un fin de semana en el que ha sido imposibe desprenderse del paraguas, Bizkaia comenzará la última semana de abril con un tiempo de lo más agradable. Según el pronóstico de la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), se avecinan unos días soleados y de temperaturas casi veraniegas.

Después de un domingo de lo más inestable con máximas que no han pasado de los 16 grados, el lunes, aunque amanecerá algo fresco y con cielos nublados, los termómetros podrían alcanzar los 24 grados y las mínimas no bajarán de los 9. El tiempo continuará siendo de lo más agradable el martes. A primera hora de la mañana aparecerán nubes bajas, pero no tardará en brillar el sol.

El mercurio subirá unos cuantos grados y en Bilbao las máximas podrían superar los 25 grados durante las horas centrales del día. Aunque todavía es pronto para conocer la previsión con total certeza, por el momento parece que este buen tiempo no durará mucho y se torcerá de cara al puente de mayo. A partir del viernes los chubascos ganarán terreno una vez más.

Tiempo previsto en Península y Baleares desde 27-04-2025 hasta 03-05-2025. Info siempre actualizada en https://t.co/keCWfwv3Ua pic.twitter.com/yyN9iduCc3 — AEMET (@AEMET_Esp) April 27, 2025

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que se esperan unas jornadas «estables bajo la influencia de una amplia dorsal». A principios de semana, en Bizkaia comenzará a soplar viento flojo de componente sur que provocará una ascenso térmico considerable. En Bilbao, por ejemplo, se esperan hasta 27 grados de máxima según Aemet. Las mínimas se mantendrán en 7, pero para el martes y el miércoles también subirán.

Aunque existe bastante incertidumbre en los pronósticos, se plantea un comienzo de mayo lluvioso, pero no será necesario abrigarse exceso. Las temperaturas no experimentarán un cambio significativo y se mantendrán por encima de los 27 grados.