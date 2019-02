En Bizkaia sí que hay científicas El 39% del personal investigador en España es femenino. / FOTOLIA «Pero hay pocas ingenieras al frente de las grandes empresas», reflexiona una de las ponentes de 'La mujer en la ciencia' ITSASO ÁLVAREZ Martes, 5 febrero 2019, 00:45

Han estado siempre, en todas las ciencias y a todos los niveles. Pero no las hemos visto hasta hace bien poco, la historia se ha encargado de esconderlas. Como en los Premios Nobel. De entre los 844 galardonados a lo largo de su trayectoria, solo 17 mujeres se han hecho con el de Física, Química o Fisiología y Medicina. Unos datos que no reflejan lo que ocurre en los laboratorios y universidades de todo el mundo, donde los logros científicos y la presencia de las mujeres es cada vez mayor –el 39% del personal investigador en España es femenino y la media europea ronda el 33%, según el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad–. Su presencia, sin embargo, aún es escasa al frente de grupos de investigación o de instituciones científicas y universidades. Y su sueldo también sigue siendo más bajo que el de sus homólogos: las científicas europeas cobran un 17,9% menos que sus colegas hombres, según cuantifica el informe 'She figures', de la Comisión Europea.

«Las mujeres están y son buenas científicas, pero en la alta esfera no están representadas y, por tanto, la ciencia opera atendiendo más a las necesidades del colectivo masculino», considera Idoia Fernández, vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de la UPV/EHU. Ella es una de las cuatro invitadas a una mesa redonda que esta tarde, entre las 18.30 y las 20.00 horas, tendrá lugar en la sede bilbaína de las Juntas Generales de Bizkaia (Hurtado de Amezaga, 6).

Itziar Martija, doctora en Ingeniería Industrial y subdirectora de ordenación académica en la Facultad de Ingeniería de la UPV/EHU, será otra de las ponentes. «Si tuviera que decir una mujer científica referente diría que todavía hay muy pocas. Las que lo han logrado son muy anecdóticas. Cuando yo era pequeña me fijaba en Pilar Careaga, que fue alcaldesa de Bilbao y la primera mujer española en terminar los estudios de Ingeniería Industrial. Como a mí me gustaba el mundo de la mecánica, la convertí en mi referente», evoca Martija. «Si ahora observamos cuántas ingenieras hay dirigiendo grandes empresas, encontraremos a pocas. Hay abogadas y mujeres que han cursado Administración y Dirección de Empresas, pero no ingenieras», reflexiona.

En el debate de esta tarde aportarán asimismo sus impresiones Estíbaliz Apellaniz, doctora en Ciencias Geológicas por la UPV/EHU, e Inés Pellón, doctora en Químicas, para quien «hemos avanzado mucho desde que la mujer se ha incorporado a la vida laboral, pero todavía queda mucho por hacer para conseguir una sociedad más justa e igualitaria desde el punto de vista constructivo e inclusivo, porque no queremos una sociedad sin hombres», advierte.

La clave 'Las mujeres en Bizkaia. Luces y sombras'. Se celebrará en la sede bilbaína de las Juntas Generales de Bizkaia (Hurtado de Amezaga, 6) todos los martes de febrero. Hoy. La mesa redonda debate sobre 'La mujer en la ciencia'. Intervienen Idoia Fernández, Inés Pellón, Estíbaliz Apellaniz e Itziar Martija. Organiza. La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, institución con más de 250 años de historia.

Cuatro jornadas

El debate, que se celebrará en las Juntas Generales, está organizado por la institución decana Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y precede a la celebración, el próximo lunes, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, instaurado en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Forma parte, además, de las cuatro jornadas monográficas que se desarrollarán los martes de este mes bajo el título 'Las mujeres en Bizkaia: luces y sombras'. Así, el día 12, la doctora en Historia María Jesús Caba moderará una ponencia sobre las 'Mujeres en la sociedad del siglo XXI', que contará con la intervención de Izaskun Landaida, directora de Emakunde.

Para reflexionar sobre 'Mujer, liderazgo y emprendimiento', el día 19 están invitadas empresarias como la directora de Cementos Lemona, Elena Guede, y de Bolueta Engineering Group, Lourdes Moreno. Cerrarán el ciclo el 26 de febrero cinco políticas vizcaínas de diferentes 'colores' para hablar sobre 'La mujer en la política'. Ese día se espera la presencia de Idurre Bideguren, alcaldesa de Bermeo, Raquel González, presidenta del PP de Bizkaia, y la europarlamentaria jeltzale Izaskun Bilbao, entre otras.