Bizkaia arranca la semana con viento sur y máximas por encima de los 20 grados Tanto Euskalmet como Aemet pronostican varias jornadas con temperaturas de nuevo primaverales y sin lluvia

Silvia Osorio Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:15

El viento sur regresará a Bizkaia este lunes para volver a elevar el mercurio. Tras un sábado desapacible por la lluvia y la bajada de temperaturas y un domingo sin precipitaciones pero algo más fresco, la semana arrancará de nuevo con la estabilidad como nota dominante. Eso sí, las fuertes rachas de viento sur pueden volver a provocar incidencias, sobre todo, en el aeropuerto de Loiu, como ocurrió esta pasada semana.

Por el momento, no se han anunciado avisos por las rachas de viento sur. Tanto Aemet como Euskalmet avanzan en su pronóstico para mañana que el viento de componente sur regresará al territorio. «Se irá intensificando a lo largo del día, dejando algunas rachas muy fuertes al final», advierte la Agencia Vasca de Meteorología.

Esta situación hará que las temperaturas vuelvan a subir con valores inusualmente elevados para la época. Las mínimas este lunes se mantendrán más bajas que estos días -7 grados- pero las máximas volverán a superar los 20 grados. Se esperan hasta 23 en Bilbao.

Por la tarde, el acercamiento de un frente cubrirá los cielos en Galicia, dejando precipitaciones a últimas horas en el oeste de la comunidad. Sin embargo, no afectará a la provincia, al menos hasta el miércoles. El martes también se espera una jornada de buen tiempo, de nuevo con el viento sur como protagonista.

02/11 11:36 AVISOS PASADO MAÑANA | España: vientos, costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/XbC8oR9WDW — AEMET (@AEMET_Esp) November 2, 2025

«Arreciará, y soplará con fuerza, sobre todo en zonas expuestas del este. Con este viento, las primeras horas del día serán bastante templadas, principalmente cerca de la costa y las temperaturas máximas volverán a ser altas para la época del año, con valores por encima de los 20 grados en la vertiente cantábrica. En el cielo aparecerán nubes medias y altas, pero no traerán mayores consecuencias», indican desde el organismo dependiente del Gobierno vasco.

Cambio

En la capital vizcaína, Euskalmet pronostica hasta 25 grados. Para el día siguiente, se prevén valores similares, incluso, con las mínimas bastante más altas, hasta 16 grados. El jueves, en cambio, la situación meteorológica cambiará: aunque hay incertidumbre sobre cómo evolucionará el frente que entra por Galicia el lunes, se prevén lluvias y bajada del termómetro. ¿Llegará el frío?