Varios usuarios esperan un autobus de Bilbobus. Luis Ángel Gómez

Bilbobus plantea sumar dos líneas y reordenar rutas para reforzar el servicio en barrios altos y zonas de expansión

El Ayuntamiento propone incorporar 14 nuevas paradas, intensificar las frecuencias en siete trayectos y suprimir cuatro tramos

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:40

La reordenación de la red de Bilbobus está cada vez más cerca. El Ayuntamiento ha presentado este viernes una propuesta de reorganización que contempla aumentar ... el número de líneas de las 37 actuales a 39, incrementar las paradas de 527 a 541 y ajustar recorridos y frecuencias para «responder a nuevas demandas». El objetivo del nuevo mapa, que ha sido presentado por la teniente de alcalde y concejala del Área de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, es una «mayor cobertura en barrios altos y zonas de desarrollo como Miribilla, Irala y Zorrozaurre». También pretende ofrecer una alternativa de movilidad a todos aquellas zonas que actualmente están alejadas de cualquier otro tipo de transporte, como el metro o el tranvía.

