Bilbobus plantea sumar dos líneas y reordenar rutas para reforzar el servicio en barrios altos y zonas de expansión

La reordenación de la red de Bilbobus está cada vez más cerca. El Ayuntamiento ha presentado este viernes una propuesta de reorganización que contempla aumentar ... el número de líneas de las 37 actuales a 39, incrementar las paradas de 527 a 541 y ajustar recorridos y frecuencias para «responder a nuevas demandas». El objetivo del nuevo mapa, que ha sido presentado por la teniente de alcalde y concejala del Área de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, es una «mayor cobertura en barrios altos y zonas de desarrollo como Miribilla, Irala y Zorrozaurre». También pretende ofrecer una alternativa de movilidad a todos aquellas zonas que actualmente están alejadas de cualquier otro tipo de transporte, como el metro o el tranvía.

Vayamos por partes. Por un lado, la propuesta, que está en un proceso de participación ciudadana, contempla sumar dos nuevas líneas a la red viaria. Susana Alarcón, responsable de Ingartek, la consultora que ha elaborado el estudio de detalle sobre la futura reordenación del servicio, ha explicado que los «desdobles de dos líneas» generarán otros dos nuevos recorridos de uso regular. En la A7, se añadirá un nuevo trayecto que discurrirá de Deusto a Artxanda. Los cambios vienen derivados de un «exhaustivo estudio» en el que se han analizado, entre otras variables, la matriz origen-destino de los trayectos para conocer «los flujos de movilidad de la ciudad».

Además de las nuevas líneas, el Consistorio plantea reordenar algunos tramos del centro de la ciudad para favorecer la «intermodalidad» en la Plaza Circular y en la Intermodal. «Bilbao ha cambiado y con ella sus necesidades. El objetivo del plan es adaptar el diseño de la red a las nuevas demandas», ha sostenido Abete. Aunque «no se suprimirá ninguna línea», sí que se eliminarán cuatro trayectos: el tramo de la línea 18V que discurre por Iparragirre, el de la línea 131 en su paso por la avenida Zumalakarregi, en la línea 75I el recorrido por la calle Baiona y en la Línea 55I, la circulación por la plaza Saralegi. Los motivos que han llevado a la supresión son diversos. En algunos casos, como en Iparragirre, la decisión responde a cuestiones de tráfico. «Se pretenden evitar incidencias de tráfico como las que suceden cuando hay partido en San Mamés«, explicó Alarcón.

En cuanto a las frecuencias, el Gobierno municipal ha planteado intensificar el servicio en siete líneas que circulan por Artxanda, Bolueta, Miribilla, Zorroza y Zorrozaurre y reducirlo en cinco rutas que dan servicio a zonas «en las que se detectan solapamientos con otros transportes públicos», como en Arabella, Castaños y Otxarkoaga. «En este caso, los cambios vienen motivados de la línea 3 del metro», aseguró la técnica.

Una fase posterior

Abete ha detallado que la propuesta ha contado con la intervención de «asociaciones ciudadanas, representantes políticos, personal técnico, operadores del servicio y personas usuarias» y que el próximo paso será recabar las aportaciones que pueda hacer la ciudadanía y los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento al plan. Así que todo apunta a que el nuevo mapa y la propuesta definitiva no estará lista hasta el año que viene. «Hemos dado un mes para recibir las sugerencias y adaptar el contenido si es preciso. Luego habrá que licitar y levantar las nuevas marquesinas o paradas», afianzó.

El Ayuntamiento también ha presentado las mejoras pensadas para una segunda fase de reorganización. Se han identificado una serie de líneas que deberán ajustarse a los futuros desarrollos de la ciudad, como Zorrozaurre o zonas en las que se prevén incorporar nuevas infraestructuras, como la llegada del tranvía a Olabeaga.