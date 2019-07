BilbaoCentro entrega el Premio Indautxu a Kerman Lejarraga Kerman, flanqueado por los responsables de BilbaoCentro Adolfo Lorente y Olga Zulueta, y Aitor Elizegi. / Jordi Alemany La asociación de comerciantes galardona al púgil de Morga, «uno de los grandes protagonistas en la recuperación del boxeo» en Bilbao JULIO ARRIETA Martes, 16 julio 2019, 17:52

El boxeador Kerman Lejarraga ha recibido esta martes un galardón poco usual en el palmarés de un deportista: el reconocimiento de una agrupación de comerciantes. Se trata del Premio Indautxu, que cada año entrega durante las fiestas de este barrio la asociación BilbaoCentro a personas o entidades «que son parte de nuestra historia o llevan el nombre de Bilbao más allá de nuestra tierra», según la entidad. Se trata de un papel de embajador de la villa que «hago de forma inconsciente, porque vivo aquí, entreno aquí y hago mi vida aquí. Y claro, eso se transmite a la gente de alguna forma», según ha explicado el joven púgil, que reparte su vida cotidiana entre la villa y Morga, su localidad natal.

Lejarraga ha recogido el premio de manos de Jorge Aio y Olga Zulueta, de BilbaoCentro. Ambos han recordado cómo esta asociación de comerciantes recuperó las fiestas del barrio «hace ya 12 años, gracias a las instrucciones de K-Toño, memoria del barrio y dibujante excelente», que «nos explicó cómo se celebraban en los años 50».

Hace 9 años la entidad decidió complementar el programa de actos de las renovadas fiestas del barrio con la entrega el 16 de julio, día de la festividad del Carmen, del Premio Indautxu, «recibido por grandes personas y personalidades», según ha recalcado Aio. En esta ocasión ha sido Lejarraga, el 'Revólver de Morga', «reconocido deportista de nivel mundial y uno de los grandes protagonistas de la recuperación del boxeo de Bilbao», además de «gran persona» y «vecino del barrio». Lejarraga ha pasado a formar parte así de una lista de premiados formada por figuras y entidades tan variopintas como el Bilbao Basket, el Coro Indautxu, la compañía teatral femenina Las Txirenitas, el mencionado K-Toño, la Aste Nagusia en pleno, «fiesta madre de todos los barrios», y el grupo musical El Consorcio, entre otros.

Cuidar la cuadrilla

El boxeador se ha mostrado «muy agradecido» por el galardón, «que no esperaba». Según ha detallado, «soy muy mío, más de hacer una vida familiar que de calle o de moverme por el barrio. Eso sí, me gusta estar con mis amigos de toda la vida. Tengo mi cuadrilla de San Ignacio desde siempre». Son amistades que cuida y considera fundamentales, «porque la cuadrilla hay que cuidarla siempre». «Me gusta estar con mis amigos y tomar mis cervezas con ellos». Pero ojo «cuando no peleo», deja bien claro el púgil. Y también están los perros: «Tengo tres y me acompañan a todas partes».