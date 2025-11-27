Bilbaobizi informará del tiempo y coste de uso tras aparcar las bicicletas

Las bicicletas de Bilbaobizi comenzarán a informar del tiempo y precio de uso en cada trayecto una vez aparcadas. Según ha apuntado la concejala de ... Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, «antes de que finalice el año», se aumentará la información disponible para los usuarios, para que puedan saber en el momento cuánto les va a costar el viaje, además de la velocidad y la batería.

Elkarrekin Podemos ha llevado al pleno de este jueves una propuesta en la que solicitaba que los usuarios pudieran ver en tiempo real a través de las pantallas que incorporan las bicicletas el tiempo y coste por uso, además del estado de la batería y la velocidad. Abete ha explicado que compartir esa información de forma inmediata no es posible por el momento, pero que se analizará la posibilidad de añadir esta opción.

Lo que sí ha acordado el equipo de gobierno, formado por PNV y PSE, con Elkarrekin Podemos es añadir en las próximas semanas un nuevo parámetro en la aplicación del servicio que permita conocer la duración total del uso y el precio. En la actualidad, los pagos no se realizan de forma automática y en Elkarrekin habían detectado quejas que apelan a la «confusión» en los cobros. En este sentido, en el acuerdo alcanzado, que también ha sido apoyado por EH Bildu y el PP, contempla buscar la forma de reducir, «el tiempo en el que la pasarela automática de pago de BilbaoBizi efectúa el cobro».