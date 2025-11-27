El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de usuarios de Bilbabizi en un aparcamiento para bicicletas. Yvonne Iturgaiz

Bilbaobizi informará del tiempo y coste de uso tras aparcar las bicicletas

En la actualidad los pagos no se efectúan en el acto y sólo se comparte la velocidad y la batería disponible

Alba Peláez

Alba Peláez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:37

Las bicicletas de Bilbaobizi comenzarán a informar del tiempo y precio de uso en cada trayecto una vez aparcadas. Según ha apuntado la concejala de ... Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, «antes de que finalice el año», se aumentará la información disponible para los usuarios, para que puedan saber en el momento cuánto les va a costar el viaje, además de la velocidad y la batería.

