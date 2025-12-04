El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Ayuntamiento renovó la flota de bicicletas en el mes de junio. Yvonne Iturgaiz

Bilbaobizi impone dos penalizaciones al día por hacer un mal uso de las bicicletas

Entre junio y noviembre el Ayuntamiento ha suspendido el servicio de manera temporal a 382 usuarios por causar daños o abandonar las unidades, entre otros motivos

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:08

Convertir la bicicleta en uno de los principales medios de transporte de Bilbao es uno de los retos del Ayuntamiento, que el pasado mes de ... junio renovó por completo su flota de bicis municipales, Bilbaobizi, para hacerla más segura y ligera. El nuevo sistema modificó también la forma de pago, al pasar de una tarifa plana a cobrar por uso, y aumentó el número de vehículos disponibles hasta los 790. En estos meses, la cifra de usuarios que se ha adherido al servicio no ha parado de crecer. Si en septiembre eran 8.447 los incritos, a día de hoy ya superan los 12.000. «Cada semana se dan de alta unos 100 usuarios nuevos», confirman fuentes municipales.

