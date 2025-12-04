Bilbaobizi impone dos penalizaciones al día por hacer un mal uso de las bicicletas

Convertir la bicicleta en uno de los principales medios de transporte de Bilbao es uno de los retos del Ayuntamiento, que el pasado mes de ... junio renovó por completo su flota de bicis municipales, Bilbaobizi, para hacerla más segura y ligera. El nuevo sistema modificó también la forma de pago, al pasar de una tarifa plana a cobrar por uso, y aumentó el número de vehículos disponibles hasta los 790. En estos meses, la cifra de usuarios que se ha adherido al servicio no ha parado de crecer. Si en septiembre eran 8.447 los incritos, a día de hoy ya superan los 12.000. «Cada semana se dan de alta unos 100 usuarios nuevos», confirman fuentes municipales.

Otro de los cambios que contempló la nueva prestación fue la introducción de un sistema de especial de anclaje para proteger las unidades de actos vandálicos después de registrar diez sabotajes al día el año pasado. Pero pese a los esfuerzos, aún hay quienes siguen haciendo un uso indebido de las unidades. Los datos hechos públicos por el área de Movilidad y Sostenibilidad, liderada por la socialista Nora Abete, en una respuesta remitida a EH Bildu revelan que en cinco meses –entre el 15 de junio y el 13 de noviembre– el Consistorio ha impuesto 382 penalizaciones por incumplir las normas de uso. Son más de dos al día.

En 121 casos, el Gobierno municipal sancionó a los usuarios por haber cometido una infracción muy grave. Esto es, por causar daños en la bicicleta por un valor superior a los 200 euros, alquilar o usar la unidad para fines comerciales o ceder la cuenta de Bilbaobizi a una tercera persona. Una serie de faltas que si bien no conllevan una multa económica, se han saldado con la suspensión temporal del servicio durante seis meses a esas personas. Por otro lado, a otros 261 vecinos se les ha prohibido utilizar las 'bilbaobizi' por el plazo de un mes al incurrir sanciones tipificadas como graves. Por hacer uso de las bicis fuera del horario permitido o abandonarlas, por ejemplo. «Solo se recoge una cuantía de 150 euros para los que han abandonado una bici en una zona alejada. Con ese dinero se cubren los gastos de la empresa para su recogida», apuntan desde el área.

Aunque se han tramitado 382 sanciones, finalmente han sido 297 los usuarios a los que se les ha prohibido alquilar una bicicleta municipal por su mala praxis. ¿Y por qué este baile de cifras? La diferencia reside en que en algunos casos el Ayuntamiento ha terminado levantando la sanción. Una de las principales razones es que «eran infracciones cometidas por usuarios que habían realizado mal la pausa por desconocimiento del nuevo servicio», lo que ha llevado al Gobierno municipal a reforzar la información que se ofrece a los clientes. Además de este supuesto, el Ayuntamiento reconoce que también «hubo casos del sistema de geolocalización de los candados» por parte de la empresa adjudicataria, que conllevaron la retirada de dos infracciones.

Inyección económica

El objetivo del Consistorio es seguir mejorando la prestación y para ello reservará una partida de 4,5 millones de euros del Presupuesto de 2026. Un montante que servirá para ganar veinte nuevos puntos de anclaje y elevar la flota a las 1.200 unidades. También en las próximas semanas se pondrá en marcha una nueva mejora para hacer más transparente el sistema de pago. El Ayuntamiento aprobó en el pasado pleno municipal comenzar a informar del tiempo y precio de uso en cada trayecto una vez que el usuario aparca la bici. Ahora, los cobros no se efectúan en el momento, lo que genera dudas entre los usuarios sobre la cuantía exacta a pagar.