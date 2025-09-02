El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yvonne Iturgaiz

Bilbao será zona tensionada en otoño

El consejero de Vivienda firmará el jueves en el Ayuntamiento la orden de declaración, que debe ser publicada en el Boletín Oficial del Estado

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:46

La maquinaria para declarar Bilbao zona tensionada, lo que permitiría topar los precios del alquiler, se volverá a poner en marcha el jueves. El Departamento ... de Vivienda del Gobierno vasco y el Ayuntamiento escenificarán el jueves en el Salón Árabe la puesta en marcha de esta medida, que querían haber instaurado en julio pero que en todo caso no entrará en vigor hasta «finales de octubre» o «principios de noviembre», cuando sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.

