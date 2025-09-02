Bilbao será zona tensionada en otoño

La maquinaria para declarar Bilbao zona tensionada, lo que permitiría topar los precios del alquiler, se volverá a poner en marcha el jueves. El Departamento ... de Vivienda del Gobierno vasco y el Ayuntamiento escenificarán el jueves en el Salón Árabe la puesta en marcha de esta medida, que querían haber instaurado en julio pero que en todo caso no entrará en vigor hasta «finales de octubre» o «principios de noviembre», cuando sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El consejero Denis Itxaso y el alcalde, Juan Mari Aburto, presidirán el acto de este jueves, en el que el representante del Ejecutivo autonómico firmará la orden de declaración para su inclusión en el Boletín Oficial del País Vasco y, posteriormente, en el BOE, ya que se trata de una ley estatal de aplicación regional. El proceso no es inmediato, puesto que también debe remitirse el expediente al Ministerio de Vivienda, organismo competente para hacer entrar en vigor la figura jurídica. Ese trámite además no es automático, porque la actualización del listado de zonas tensionadas se hace trimestralmente.

Bilbao se convertirá así en la segunda capital vasca, después de San Sebastián, en solicitar esta declaración, que, según defienden desde la consejería que dirige Itxaso, es «Mucho más» que una limitación de los precios del alquiler. Se elaboran, explican, planes trianuales de acción con los ayuntamientos para recrecer la oferta, contener los precios, proteger la demanda o identificar los suelos, entre otras medidas.

Bilbao solicitó en abril que se iniciara el expediente y que afectara a toda la ciudad -en algunos municipios se aplicará solo en algunos barrios- al constatar que los gastos medios de hipoteca o alquiler y de los suministros básicos superan el 30% del presupuesto personal medio. La idea era que la orden se firmara en julio, pero Elkarrekin Bilbao presentó cuatro alegaciones al plan de acción trianual, lo que obligó a estirar los plazos. Hasta el momento, ninguno de los municipios declarados zona tensionada había presentado alegaciones, pero la formación entendía que algunas de las medidas incluidas en el documento eran «inconcretas, ambiguas y ya están en marcha».