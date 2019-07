Bilbao sustituirá a todos los policías interinos por fijos en agosto Policias municipales, en la entrega de diplomas del pasado año en la Academia de Arkaute. Los 110 agentes que están a punto de salir de Arkaute darán estabilidad a una plantilla que se mantendrá en 812 efectivos LUIS LÓPEZ Martes, 23 julio 2019, 19:46

El Tribunal Supremo dijo hace un mes algo que parece lógico: ejercer labores de autoridad es una cosa muy seria, y por eso quienes disponen del monopolio en el uso de la fuerza han de ser funcionarios de carrera. No puede haber policías interinos. Aquello fue una bofetada para las policías locales vascas, que se valían de 611 eventuales. En Bilbao, ahora, hay 31 para una plantilla total de 812 agentes. ¿Va a ser un problema adaptarse a los designios del Supremo? La concejala de Seguridad Ciudadana dice que no porque a principios de agosto, en vísperas de la Aste Nagusia, ya no habrá interinos. Sus puestos serán ocupados por la nueva promoción de uniformados que el 30 de julio saldrá de la academia de Arkaute.

Amaia Arregi se estrenó este martes como concejala en una comisión municipal que había sido pedida por Elkarrekin Podemos para conocer las implicaciones en Bilbao de la resolución judicial. Pues bien, serán «nulas» porque «las 31 plazas eventuales pasarán a estar cubiertas por personal estable». En concreto, a principios de agosto se van a incorporar los 110 agentes de los que se lleva meses hablando. ¿Engordará la plantilla? No. Se mantendrá en los actuales 812 porque los nuevos vendrán a cubrir tanto puestos ocupados por eventuales como otros que se encuentran vacantes por jubilación. El Gobierno municipal recuerda que las restricciones legales para engordar el sector público surgidas tras la crisis siguen vigentes, de modo que no es posible aumentar personal.

La nueva hornada de agentes va a estrenarse por todo lo alto. En cuanto se incorporen, el 1 de agosto, deberán pasar unos días en el curso de tiro para adaptarse a las armas que van a portar y que son diferentes a las que usaron en Arkaute. Luego, saldrán a la calle. Y tendrán menos de dos semanas de entrenamiento sobre el terreno antes de unas fechas señaladas en rojo: la Semana Grande. «Es un momento en el que hay mucha más intensidad de trabajo y más 'movidas'», admite Pepe Roca, delegado de ELA en la Guardia Urbana. A su juicio, lo ideal sería que los novatos se pasasen «dos o tres meses en la calle» antes de pasar por la 'prueba de fuego' que siempre supone Aste Nagusia. Sin embargo, también admite que las oposiciones se convocan cuando se convocan y eso determina cuándo llegan las incorporaciones. En todo caso, se trata de más uniformados para velar por la tranquilidad en las fechas menos tranquilas del año en la ciudad.

Dos momentos distintos

Lo que está claro es que su llegada terminará con los interinos, una figura que incluso se contempla en el Pacto por la Seguridad firmado por unanimidad por todos los grupos municipales el año pasado. En aquel momento la idea, recordó Arregi este martes, era garantizar con ellos la prestación del servicio en un momento en el que las limitaciones legales impedían cubrir plazas de manera ágil con personal fijo.

Ahora estamos en un nuevo momento en Bilbao -no en otros municipios vascos, que sí van a tener un problema si no pueden contar con interinos-. Y habrá que ver si en la reunión del Pacto por la Seguridad, que tendrá lugar en septiembre, los grupos municipales incluso deciden retirar del texto la referencia a la bolsa de eventuales.

La portavoz de Elkarrekin Podemos, Ana Viñals, incidió en que tener agentes temporales tiene poco sentido cuando lo que se está tratando de potenciar es una policía de proximidad, «cercana, conocida por los vecinos». Un objetivo difícil de conseguir sin una plantilla estable. Además, mostró su temor de que una vez que no haya interinos «se desplace la precariedad a la figura de los auxiliares» que contempla la ley vasca (redactada ya pensando en una posible sentencia desfavorable del Supremo).

Asier González, de EH Bildu, criticó que, a su juicio, se está apostando por una Policía Municipal más represiva. Y Carlos García, del PP, pidió mas efectivos en plantilla porque, asegura, con el aumento de delitos que se están dando en los últimos años las bajas en la Guardia Urbana se van a incrementar.

