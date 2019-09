Bilbao supera sin problemas el primer día de mareas vivas El agua se ha desbordado ligeramente en algunas zonas. / LUIS CALABOR La ausencia de lluvias ha hecho que el nivel del mar no suba más EL CORREO Sábado, 28 septiembre 2019, 17:41

Las mareas vivas previstas para este sábado -que continuarán el domingo y el lunes- no han causado ningún desperfecto en la zona de Zorrozaurre. La pleamar ha ocasionado algún ligero desbordamiento, que ha sido mitigado gracias a la colocación de sacos.

La ausencia de lluvias ha hecho que el nivel del mar no suba más. Y es que la previsión meteorológica no prevé precipitaciones para estos días. Por ello, la situación no se considera peligrosa, según advirtieron fuentes municipales. El Ayuntamiento ha adoptado una serie de «medidas preventivas y correctoras» ejecutadas en el área de Zorrozaurre, como son el tanque de tormentas de Elorrieta, que ya está operativo y con las redes pluviales conectadas. No están previstos chubascos, pero si cayera alguna gota, esto mitigaría el nivel de la crecida de la ría y sus consecuencias.

El domingo, jornada cen la que se espera la mayor pleamar, ésta se producirá a las 17.46 horas, siendo la más baja, a las 5.29, mietras que el lunes serán a las 18.30 horas y a las 6.11 horas, respectivamente.

Las mareas vivas más extremas se registraron los pasados 21 de febrero (5,03 metros de altura) y 22 de marzo, cuando se alcanzaron cinco metros.