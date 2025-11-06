Bilbao sumará 156 pisos sociales al parque municipal en 2026

El presupuesto del área de Vivienda asciende el próximo año a los 4,5 millones. A esta cantidad hay que sumarle los 27,8 de ... la sociedad Viviendas Municipales, que gestiona el gran parque de vivienda social de la capital vizcaína. Este parque está compuesto por 4.226 viviendas, de las que 86 son dotacionales y 112 adaptadas; 897 locales; 366 garajes y 78 trasteros. En ambos casos, la subida es del 21%, ha asegurado la edil de Vivienda, Yolanda Díez.

Un montante de 13,6 millones irá destinado a inversiones, casi la mitad del gasto. Del Presupuesto de Viviendas Municipales, unos 7 millones se irán en cuotas, derramas y rehabilitación del parque. Se realizan unas 200 reparaciones al año con un valor medio de 11.800 euros.

El 55% de los ingresos de esta sociedad proceden de los alquileres sociales que abonan los inquilinos y el 33%, de transferencias del Ayuntamiento y del Gobierno vasco. A Viviendas Municipales, además, le corresponde un remanente de unos 12 millones. 10 millones están a plazo fijo, lo que reporta unos ingresos en intereses de más de 304.000 euros al año. Y dispone de entre 6 y 7 millones en una cuenta remunerada, importe que va variando en función de los pagos.

Con estas cifras, el Ayuntamiento tiene previsto incorporar el próximo año 156 pisos a su parque. Entre las principales inversiones en vivienda está la adquisición de 63 pisos en Bolueta, que han empezado a pagarse este año y se entregarán, en principio, en verano de 2026. De hecho, 900.000 euros se han entregado este curso y se contemplan otros 11,31 millones, que se financiarán a cargo a las cuentas de 2026 y 2027. «54 de ellas tienen 2 dormitorios, 2 de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida y 9 de 3 dormitorios», ha explicado Díez.

El próximo año también se entregarán las 93 viviendas dotacionales de Amezola, con una inversión para remates de 3,6 millones de euros. Entre otros gastos, se prevén, 200.000 euros para la mejora del centro comercial F de Otxarkoaga en 2026, generando una comunidad de autoconsumo compartido mediante la instalación de placas solares, que finalizará en 2027, año para el que hay comprometida una partida similar.

Actualización del inventario

Además, se seguirá con la reforma de las barriadas de Párroco Unceta y Torre Urizar por valor de 1,8 millones, se dedicarán 1, 6 millones al mantenimiento de comunidades y pago de derramas, y se dedicarán 354.565 euros a la instalación de calefacciones y ventanas. Para la rehabilitación energética del parque municipal se destinarán 190.000 euros que se implementarán en energía renovables y otros 200.000 para instalar ascensores.

En el turno de preguntas, la oposición ha incidido en los 180.000 euros de gastos jurídicos, los 556.000 en estudios técnicos y 366.000 euros para aplicaciones informáticas.

Díez ha explicado, además, que el Ayuntamiento no prevé empezar a cobrar el canon de vivienda vacía en 2026, que formará parte, en el futuro, de los ingresos del área de Vivienda, que se verían incrementados de forma sustancial. «Estamos en la fase de actualización del inventario de vivienda vacía con el diseño del procedimiento a seguir para ofrecer todas las garantías jurídicas a la ciudadanía y que cuand se aplique, lo sea con transparencia, confiabilidad», ha expuesto la edil de Vivienda, Yolanda Díez. El canon será de 10 euros por metro cuadrado el primer año y el segundo, mayor.