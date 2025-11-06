El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Una colisión entre dos coches en la recta de Max Center causa importantes retenciones sentido Cantabria
Vista de Bilbao Manu Cecilio

Bilbao sumará 156 pisos sociales al parque municipal en 2026

El área de Vivienda incorporará 93 alojamientos dotacionales en Amezola y 63 hogares en Bolueta

Eva Molano

Eva Molano

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:54

Comenta

El presupuesto del área de Vivienda asciende el próximo año a los 4,5 millones. A esta cantidad hay que sumarle los 27,8 de ... la sociedad Viviendas Municipales, que gestiona el gran parque de vivienda social de la capital vizcaína. Este parque está compuesto por 4.226 viviendas, de las que 86 son dotacionales y 112 adaptadas; 897 locales; 366 garajes y 78 trasteros. En ambos casos, la subida es del 21%, ha asegurado la edil de Vivienda, Yolanda Díez.

