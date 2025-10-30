Bilbao subirá del 25 al 75% el recargo del IBI a las 9.191 viviendas vacías que hay en la ciudad

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este jueves en el pleno municipal incrementar el recargo del IBI a las viviendas vacías del 25 al 75% ... a partir de 2027. Se trata de una de las medidas que el equipo de gobierno (PNV-PSE) pondrá en marcha para aumentar la oferta de viviendas disponibles en la ciudad, que acaba de ser declarada zona de mercado residencial tensionado tras la publicación de la resolución en el BOE por el elevado coste de los alquileres.

El número de inmuebles desocupados ha bailado en los últimos años. En 2022 se habló de 4.000, en 2024 de 7.000 y este mismo junio, la concejala de Vivienda en el Ayuntamiento de Bilbao, Yolanda Díez, mencionó en un pleno municipal 8.000 pisos, de los cuales «2.000» podían ser activados. Pero finalmente, son 9.191 los propietarios que han tenido que pagar un extra en el Impuesto de Bienes Inmuebles este mismo año por mantener sus domicilios desocupados y fuera del mercado inmobiliario durante un periodo superior a dos años, según confirman desde el área de Hacienda. Representan el 5% del parque residencial actual.

La propuesta ha sido aprobada con los votos favorables del equipo de gobierno (PNV y PSE) y EH Bildu, la abstención de Elkarrekin Bilbao y el voto en contra del PP, a instancias de una enmienda presentada por la coalición soberanista en la que se pedía incrementar el recargo del IBI a las viviendas vacías hasta el 150%, tal y como sucede en San Sebastián. Sin embargo, lo que se ha aprobado es una opción intermedia. Aumentar el recargo, pero solo hasta el 75%. Una medida que, según ha afirmado la concejala de Hacienda, Marta Ajuria, «no tiene un afán recaudativo», ya que los propietarios pasarán de «pagar 60 euros de más en el tributo anual a 105». Tomando como referencia las más de 9.000 viviendas que ya pagan a día de hoy el recargo, la recaudación que el Consistorio obtendría tras la modificación del tributo pasaría de 552.000 euros a cerca de 1,5 millones de euros, un importe que «debería ir destinado a fortalecer las políticas de vivienda», según ha defendido la coalición soberanista.

Para aplicar o no el recargo se tienen en cuenta dos criterios: que el titular del inmueble no esté empadronado en el mismo y que el piso no esté siendo alquilado o cedido a otra persona. Si ninguna de las dos opciones se cumplen, el Ayuntamiento entiende que la vivienda está en desuso y que, por tanto, se le puede aplicar el gravamen correspondiente. «Con esta acción enviamos un mensaje claro a aquellos propietarios que tienen pisos sin usar», ha afirmado la concejala de Vivienda, Yolanda Díez. ¿Y por qué aplicarlo en 2027 y no el próximo año? Ajuria ha sostenido que la decisión responde a cuestiones técnicas. «La norma foral que regla la elaboración de las ordenanzas fiscales nos obliga a una serie de formalidades que nos condicionan el calendario anual», ha sostenido.

Críticas

Aunque el objetivo de EH Bildu era que Bilbao elevara el recargo hasta el 150%, tal y como permite la norma foral, su portavoz, María del Río, ha valorado positivamente la decisión de sancionar con mayor dureza a los pisos vacíos. «La decisión va en respuesta a lo que defiende EH Bildu. La subida es un paso importante que se podrá ampliar en próximos años», ha asegurado. Por su lado, desde el PP, Esther Martínez, ha criticado la medida al considerar que «no va a conseguir sacar viviendas al mercado». «Es una contradicción en sí misma. Muchos bilbaínos, que en un 98% son pequeños propietarios, no quieren sacar sus viviendas al mercado por el decreto de vulnerabilidad de los propietarios», ha defendido.

Desde Elkarrekin Bilbao, Xabier Jiménez, ha denunciado que «ahora el recargo del IBI a la vivienda vacía se reduce al 25%, la quinta parte de lo que ahora permite Bizkaia». «Lo importante no es la recaudación, sino las 24.000 personas que podrían encontrar un hogar gracias a la movilización de esos pisos. Lo que hoy queda en evidencia es que el equipo de gobierno no está dispuesto a activar todas las herramientas disponibles para acabar con el problema de la vivienda», zanjó.