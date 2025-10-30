El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jordi Alemany

Bilbao subirá del 25 al 75% el recargo del IBI a las 9.191 viviendas vacías que hay en la ciudad

El Ayuntamiento aprueba elevar la sanción a los propietarios que tengan sus pisos desocupados durante dos años a partir de 2027

Andrea Cimadevilla

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:52

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este jueves en el pleno municipal incrementar el recargo del IBI a las viviendas vacías del 25 al 75% ... a partir de 2027. Se trata de una de las medidas que el equipo de gobierno (PNV-PSE) pondrá en marcha para aumentar la oferta de viviendas disponibles en la ciudad, que acaba de ser declarada zona de mercado residencial tensionado tras la publicación de la resolución en el BOE por el elevado coste de los alquileres.

