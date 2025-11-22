Bilbao solicita también el acceso al registro nacional de multireincidentes Se suma así a Vitoria y San Sebastián en pedirla entrada de la Policía Municipal en el archivo de antecedentes penales y órdenes de alejamiento

Ainhoa de las Heras Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:51 Comenta Compartir

Bilbao se ha unido a las otras dos capitales vascas, San Sebastián y Vitoria, al solicitar ayer mismo su incorporación al registro nacional de multireincidentes, conocido como el Sistema de Registro de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), según confirmaron a este periódico desde el Ayuntamiento.

El alcalde Juan Mari Aburto firmó ayer la petición, que fue ya remitida al Ministerio de Justicia, para que la Policía Municipal pueda entrar en esta archivo, que ofrece información sobre las condenas firmes, las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género o las requisitorias de detención, búsqueda o ingreso en prisión.

La capital vizcaína se había quedado sola como la única de las vascas que aún no lo había reclamado. San Sebastián fue la primera en hacerlo y Vitoria anunció el pasado miércoles que había sido ya aceptada en el SIRAJ, dos semanas después de solicitarlo. De esta forma, los agentes de la Policía Local bilbaína podrán conocer en tiempo real, por ejemplo, si un identificado cuenta con antecedentes penales y, por tanto, podrá ser considerado como un agravante en un juicio rápido, por ejemplo. Hasta ahora, los policías municipales conocían esta información a través de la Ertzaintza, lo que suponía una demora de tiempo.

«Muy importante»

Así, cuando un patrullero identifica a una persona en la calle y le salta una alarma roja o naranja, que significa que puede tener alguna causa pendiente con la justicia, su base debe consultar a su vez con un operador de radio de la Policía autonómica. Cuando tengan acceso directo al SIRAJ, la información será inmediata. Es «muy importante porque constan un montón de datos sobre violencia de género, como órdenes de protección de víctimas, reincidentes y otros asuntos a nivel nacional», sostienen fuentes internas. Podría darse el caso de que un individuo peligroso buscado por la Justicia quede libre si le para la Policía Municipal y no aparece en los archivos.

La medida se enmarca en el Real Decreto 607/2025, aprobado a mediados de este año por el Gobierno central, que habilita a las policías locales de ciudades de más de 250.000 habitantes, como son las capitales vascas, a acceder a la base de datos general. Barcelona fue de las primeras en engancharse al registro y ya lo tiene operativo.

El SIRAJ es un archivo judicial alimentado por los funcionarios de los juzgados y al que pueden entrar los distintos cuerpos policiales, entre otros operadores jurídicos, para conocer los antecedentes penales y ordenes de detención o alejamiento.

En un momento en que las estadísticas apuntan a un incremento de la reiteración delictiva, Aburto ha situado la seguridad ciudadana como uno de los principales retos de su campaña y ha pedido mayor contundencia a los jueces con los delincuentes.