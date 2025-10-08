«Bilbao sigue sufriendo atascos y con las obras en plaza Euskadi, más aún»

Hay dos obras que ahora están condicionando el acceso a Bilbao en coche por el norte. Dicho de otro modo: hay dos obras que están ... provocando grandes atascos en Deusto, especialmente en horas punta. Son dos puntos algo lejanos entre sí, la plaza Euskadi frente al museo de Bellas Artes, y los túneles de Carmelo Bernaola. Pero ambos tienen sus efectos tanto para quienes llegan a la capital por Enekuri como por el túnel de Artxanda.

«Bilbao sigue sufriendo atascos y con estas obras, más», lamenta Eduardo Martínez, director gerente del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN). Lo dice como respuesta a las declaraciones del director de Movilidad del Ayuntamiento, Ignacio Alday, que en una información publicada por este periódico el sábado aseguraba que en la ciudad ya no había colapsos de tráfico. «Los hay en cada una de las entradas: por San Mamés, por Zabalburu, y ahora, especialmente, por Deusto».

Asegura Martínez que eso que dice no es solo una constatación empírica, sino una consecuencia lógica del estado de las cosas. Se refiere a que en los últimos dos años se han mantenido estables las entradas de coches a la ciudad, según datos municipales publicados por este periódico. Y eso está ocurriendo pese a las crecientes restricciones al tráfico implantadas durante este tiempo: desde la expansión de la OTA a las peatonalizaciones pasando por la zona de bajas emisiones (ZBE). De momento, este tipo de medidas no ha logrado contener la llegada de vehículos. Visto esto, «¿cómo puede ser que circulando la misma cantidad de coches, incluso algunos más, y con más restricciones, pretendan convencernos de que antes había atascos y ahora no?», se pregunta el director gerente del RACVN.

Lo que ahora está complicando la situación es, como se ha avanzado, las obras. Al bajar por Enekuri a primera hora de la mañana en dirección al centro de Bilbao hay dos opciones: la menos mala normalmente es enfilar Carmelo Bernaola para entrar por el IMQ. Los trabajos en los túneles, que mantienen sólo un carril en funcionamiento, generan las complicaciones previsibles cuando el volumen de tráfico es alto. Más aún teniendo a la salida un semáforo.

La otra alternativa, normalmente peor, es continuar por Enekuri para llegar a Lehendakari Aguirre. Hasta ahí llega a menudo el atasco que generan los trabajos en plaza Euskadi, que afectan al puente de Deusto, la rotonda de Pío X y la arteria principal del barrio. Eso también penaliza al tráfico que llega desde el túnel de Artxanda a Ugasko y a cuya salida los vehículos procedentes del Txorierri se encuentran con el embotellamiento.

Meses por delante

La obra frente al museo de Bellas Artes tiene como objetivo dar más protagonismo a los peatones en la zona. Se va a ensanchar la acera y se van a reducir de tres a dos los carriles para la circulación del tráfico. Pero los trabajos van más allá porque se está elevando el asfalto para dejarlo a la misma altura que la zona peatonal, lo que en principio tiene el efecto de tranquilizar el la circulación de vehículos. En cualquier caso, la idea es que esté terminado este trabajo para finales de diciembre, cuando previsiblemente la circulación podrá volver a la normalidad, aunque, ya se ha dicho, con un carril menos en esta zona de la rotonda. El objetivo final es que los recorridos peatonales entre el Guggenheim y la histórica pinacoteca sean más agradables.

Por su parte, la reforma de los túneles de Carmelo Bernaola comenzó el pasado mes de abril y está previsto que termine a finales del próximo verano. Aquí el objetivo de la obra es actualizar una infraestructura por la que cada día pasan más de 18.000 vehículos y que se había quedado desfasada por distintos motivos pero, sobre todo, en el ámbito de la seguridad.