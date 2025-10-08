El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El puente de Deusto, a primera hora de la mañana. Mireya López

«Bilbao sigue sufriendo atascos y con las obras en plaza Euskadi, más aún»

El Real Automóvil Club Vasco Navarro asegura que las restricciones al tráfico no han mejorado la circulación, penalizada ahora por distintos tajos

Luis López

Luis López

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:54

Comenta

Hay dos obras que ahora están condicionando el acceso a Bilbao en coche por el norte. Dicho de otro modo: hay dos obras que están ... provocando grandes atascos en Deusto, especialmente en horas punta. Son dos puntos algo lejanos entre sí, la plaza Euskadi frente al museo de Bellas Artes, y los túneles de Carmelo Bernaola. Pero ambos tienen sus efectos tanto para quienes llegan a la capital por Enekuri como por el túnel de Artxanda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  2. 2

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  3. 3 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  4. 4 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo
  5. 5 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  6. 6

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde
  7. 7

    El Athletic elimina 44 butacas del palco para venderlas entre 455 y 730 euros por partido
  8. 8

    Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales
  9. 9 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja, al menos, dos muertos
  10. 10 Los tribunales conceden la incapacidad absoluta a una trabajadora de 43 años con cáncer de mama y episodios depresivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Bilbao sigue sufriendo atascos y con las obras en plaza Euskadi, más aún»

«Bilbao sigue sufriendo atascos y con las obras en plaza Euskadi, más aún»