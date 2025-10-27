Bilbao es la segunda ciudad más limpia de España, según el último análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras evaluar la ... limpieza de 69 urbes a partir de una encuesta a casi 7.000 habitantes. Solo supera a la capital vizcaína Oviedo, que ha conseguido 83 puntos, al destacar por su compromiso medioambiental, «una alta inversión en limpieza y un civismo ejemplar entre sus habitantes». Un modelo de «respeto, inversión y convivencia» que repite también Bilbao (77 puntos), tras situarse por delante de Vigo (76), Pamplona (71) y Albacete (71).

De Bilbao la OCU alaba que se trata de una ciudad que no está masificada, donde funcionan los servicios, donde la calidad de vida es una máxima y donde la vida se hace andando, disfrutando, sintiendo calles, avenidas, servicios y negocios, lugares donde se vive, se convive, y donde mayores y pequeños sienten que tienen las mismas opciones, servicios y ocio. Junto a Bilbao, también figuran en las primeras posiciones la vecina Getxo (69), Soria y Salamanca (68), San Sebastián, Huesca y Alcorcón (67), Valladolid y Gijón (66), Guadalajara (65) y Burgos (64).

Son el top. ¿Pero qué es lo que ha llamado la atención, sobre todo, de Bilbao? Los ciudadanos han valorado la frecuencia del servicio de recogida de basuras, la atención a los parques, el control de plagas y la gestión de excrementos caninos.

Gestión municipal eficiente

El estudio interpreta la limpieza urbana como un indicador clave de calidad de vida, sostenibilidad y gestión municipal eficiente. La OCU sostiene que ciudades como Bilbao no solo invierten en tecnología y personal, sino que promueven la educación cívica y el uso responsable del espacio público», un espacio que es de todos, desde los que pasean con carros de bebés a los que necesitan elementos de ayuda «porque las ciudades son para todos, no sólo para las terrazas y las compras». Los vecinos coinciden en que la limpieza es parte de «la cultura local y que no depende exclusivamente del Ayuntamiento», sino de una responsabilidad compartida.

Frente a las ciudades mejor valoradas, en el extremo contrario figuran Palma de Mallorca (35 puntos), Alicante (37), Sevilla (38) y la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes (39). Las quejas más frecuentes en estos lugares se refieren a contenedores «saturados, papeleras desbordadas, grafitis, plagas y olores desagradables y la falta de control de vertidos ilegales».

Fomentar el civismo

Pese a los buenos resultados bilbaínos, la OCU destaca la necesidad de «implementar planes integrales de gestión de residuos, que incluyan una recogida selectiva eficiente, el aumento de la frecuencia en zonas de alta afluencia y la incorporación de tecnologías inteligentes (como sensores en papeleras o rutas optimizadas). También considera fundamental fomentar el civismo a través de campañas educativas, reforzar el control sancionador ante conductas incívicas y promover la colaboración público-privada en la gestión de espacios urbanos.

Los resultados sorprenden: las ciudades que mejor puntuación obtienen no son las que más gastan, sino las que mejor involucran a sus «habitantes y trabajan el civismo». De hecho, Madrid y Barcelona son las que más gastan por habitante, 80 y 110 euros respectivamente, y aun así tienen las puntuaciones más bajas y ocupan los últimos puestos del ranking.

En el extremo contrario, destinos como Albacete y Pamplona, que únicamente gastan 45 euros por persona, figuran en el top cinco de las más limpias». La OCU concluye que «las ciudades de España estén limpias o sucias no solo depende del servicio municipal, sino del compromiso activo de la ciudadanía». Un tanto, pues, para los vecinos de Bilbao.