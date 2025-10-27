El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bilbao es la segunda ciudad más limpia de España

La OCU destaca el servicio de recogida de basuras, el cuidado de los parques, el control de plagas y la gestión de excrementos caninos

Luis Gómez

Luis Gómez

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:52

Bilbao es la segunda ciudad más limpia de España, según el último análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras evaluar la ... limpieza de 69 urbes a partir de una encuesta a casi 7.000 habitantes. Solo supera a la capital vizcaína Oviedo, que ha conseguido 83 puntos, al destacar por su compromiso medioambiental, «una alta inversión en limpieza y un civismo ejemplar entre sus habitantes». Un modelo de «respeto, inversión y convivencia» que repite también Bilbao (77 puntos), tras situarse por delante de Vigo (76), Pamplona (71) y Albacete (71).

