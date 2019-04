Bilbao es la segunda ciudad más limpia de España, solo por detrás de Oviedo Una barredora del servicio municipal realiza labores de limpieza en el parque de Doña Casilda. / JORDI ALEMANY Un estudio de la OCU ensalza el estado de las calles y jardines de la capital vizcaína y también sitúa a Getxo en la sexta posición nacional XABIER GARMENDIA Jueves, 25 abril 2019, 13:34

Hace tiempo que los turistas lo suelen destacar en las encuestas de satisfacción como una gran virtud de la ciudad y ahora un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo corrobora: Bilbao puede presumir de tener unas calles limpias. En concreto, un análisis de las principales ciudades españolas ha colocado a la capital vizcaína en la segunda plaza con una satisfacción global de 77 puntos sobre 100. La villa ha subido cuatro puntos respecto a la anterior encuesta, realizada en 2015, y ya acaricia el cetro nacional que sigue ostentando Oviedo (79). El ranking también incluye a Getxo, que logra la sexta posición.

El estudio de la OCU se basa en dos aspectos: unos objetivos, en referencia al presupuesto que cada ayuntamiento invierte por habitante; y otros subjetivos, basados en la satisfacción de sus vecinos. Los bilbaínos que participaron en la encuesta destacan especialmente el estado de las calles, aceras, jardines y parques. De hecho, en este parámetro obtiene la mejor puntuación de todas las ciudades analizadas, incluso por encima de Oviedo. Por el contrario, la capital vizcaína flaquea algo más en la recogida de excrementos, la retirada de pintadas y carteles y en todo un clásico de las quejas vecinales: las diferencias en la limpieza entre el centro y los barrios de la periferia.

Bilbao, además, resulta ser la ciudad española que más ha mejorado su limpieza desde que la OCU comenzó a realizar este informe en 1995. Para ser más exactos, ha incrementado su valoración en 31 puntos, muy lejos de la siguiente mejor subida, la de Pontevedra (19). Tal ha sido su mejoría que ha pasado de lograr un suspenso a rozar el notable alto. Esa variación contrasta ostensiblemente con la media nacional. En estos 24 años, apenas se ha movido y, de hecho, ha empeorado: de 54 a 53. La villa también lidera el ranking a nivel autonómico, ya que hay que descender hasta la séptima y la vigésimo primera plaza para encontrar a San Sebastián y Vitoria, respectivamente.

Las más limpias, en el norte

Una de las curiosidades que deja el estudio es el análisis del dinero que cada municipio invierte en limpieza. La conclusión es clara. «No existe una relación directa», sostiene Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi. Por ejemplo, Vitoria invierte 92 euros por habitante al año, nueve más que Bilbao. Sin embargo, la satisfacción global es mucho mejor en la capital vizcaína (77) que en la alavesa (59). La diferencia es aún más llamativa en una gran ciudad como Barcelona. Destinar 106 euros al año apenas le sirve para lograr un aprobado raspado con 51 puntos. Madrid, por su parte, se sitúa cerca del farolillo rojo (39). La clasificación la cierran Alcalá de Henares, Alicante y Jaén.

La otra gran conclusión es que, por lo general, las ciudades del norte están más limpias que las del sur. No en vano, monopolizan el 'top 10' al incluir también a Vigo, Logroño, Pamplona, Gijón, Burgos y Segovia. Cualquiera podría pensar que se pueda deber al clima, en especial a la influencia de la lluvia. Sin embargo, Loizaga puntualiza que esto no tiene por qué ser así: «Hay lugares lluviosos como Lugo y La Coruña donde las cosas no marchan bien, y otros secos y calurosos que les va mejor, como Castellón». Entonces, ¿qué es lo que hace que una ciudad pueda presumir de limpieza? El delegado de la OCU apela sobre todo al «civismo» de sus habitantes. «El Ayuntamiento siempre puede invertir más dinero, pero los ciudadanos tienen mucho que decir con sus actitudes», zanja.