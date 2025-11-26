El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El restaurante bajó la persiana por jubilación en abril de 2023 al concluir la concesión municipal. Luis Ángel Gómez

Bilbao saca a licitación por 15.000 euros al año el histórico restaurante Antón de Artxanda

El emblemático local, que bajó la persiana por jubilación en 2023 al concluir la concensión municipal, tendrá un plazo de adjudicación de 30 años

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:39

El Ayuntamiento de Bilbao ha sacado a licitación el emblemático restaurante Antón, situado en Artxanda, por un canon mínimo de 15.000 euros al año (sin IVA) con el objetivo de reactivar esta zona como el gran pulmón verde de la ciudad. El histórico local bajó la persiana en abril de 2023 por jubilación al concluir la concensión municipal y desde entonces el Consistorio ha ejecutado una serie obras de rehabilitación con el objetivo de darle una nueva vida. Los detalles los ha dado a conocer este miércoles el concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público, Asier Abaunza, quien ha resaltado que el plazo de adjudicación será de 30 años y que el precio, que podrá ser mejorado por las empresas interesadas, se irá actualizando cada año en función del IPC.

Si bien el Gobierno municipal ha realizado una primera inversión de 230.000 euros para poner a punto el edificio y garantizar su seguridad, el acondicionamiento del restaurante y la parcela deberá correr a cargo del futuro adjudicatario. El Ayuntamiento, tras analizar la situación del inmueble, procedió a demoler una parte del edificio, los anexos instalados por el antiguo propietario, al presentar problemas estructurales. Los derribos, ha explicado Abaunza, se llevaron a cabo entre finales de 2024 y principios de este año «por cuestiones de seguridad, durabilidad y adecuación estructural del futuro inmueble». Será, sin embargo, la empresa que gané el concurso quien deba reformar el interior del local. El Consistorio le dará un «plazo máximo de cuatro meses» para redactar el proyecto de ejecución de los trabajos, que tendrá que ser validado por los servicios técnicos municipales, y otros doce meses para adecuar el inmueble.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

