Bilbao rinde homenaje a Txomin Bereciartúa, impulsor del empleo joven Txomin Bereciartúa hojea el libro que recoge la historia de su Fundación. / Julio Arrieta El creador de la Fundación Novia Salcedo ha asistido a la presentación de un libro que recoge los 40 años de historia de la entidad JULIO ARRIETA Jueves, 20 junio 2019, 17:22

La Sociedad Bilbaína ha acogido este jueves la presentación del libro 'Novia Salcedo Fundación: primeros 40 años', en el que los historiadores Susana Chávarri y Álvaro Chapa han narrado, «con abundante documentación, pero con un estilo muy narrativo», las cuatro décadas de recorrido de esta fundación, creada en «los duros tiempos de los años ochenta del siglo pasado» con la intención de promover el empleo juvenil de calidad. El acto ha estado presidido por el alcalde, Juan Mari Aburto, y en él, además de Chávarri, coautora del libro, han participado Luis Cañada, presidente actual de la entidad;su directora, Begoña Etxebarria; y su fundador, el sacerdote Txomin Bereciartúa, que ha recibido el homenaje de los asistentes.

El año pasado Novia Salcedo logró que cerca de 2.000 jóvenes vascos mejoraran su empleabilidad. 664 realizaron prácticas y 500 firmaron un contrato laboral a través de alguno de los programas de la entidad, que, según sus gestores, «tiene una de las mayores bolsas de prácticas no laborales reguladas y remuneradas del Estado». Para ello cuenta con una red de 663 empresas colaboradoras «que aportan a esos programas 5,5 millones de euros y 586 tutores». La Fundación es agencia colaboradora de Lanbide y entidad consultiva de Naciones Unidas.

Susana Chávarri ha explicado que en el libro que ha escrito a cuatro manos con Álvaro Chapa «hemos querido resaltar cómo una pequeña idea local, un proyecto pequeño como fue al principio el de Txomin, se puede convertir en una gran organización sostenible, en renovación constante para responder a las circunstancias siempre cambiantes de los jóvenes». Chávarri ha asegurado que Bereciartúa «es un hombre de Dion al que tantos jóvenes vascos, sin saberlo, le deben muchas cosas».

La presentación del libro ha sido en realidad un cariñoso homenaje al creador de la Fundación, que también ha dirigido unas palabras a los asistentes. «Ya veis que estoy algo averiado», ha dicho bromeando con su salud Bereciartúa. «El próximo día de San Juan, llegaré casi sin darme cuenta a ser nonagenario», ha añadido «el padre que soy de esta criatura que es la Fundación Novia Salcedo». «Nunca he sido una voz solista en las iniciativas que he acometido, todo ha sido una 'cantata coral', siempre he estado muy bien acompañado», ha añadido. «El libro que se presenta recuerda a muchos amigos que me acompañaron durante la creación de Novia Salcedo», una labor en la que él se considera una herramienta de Dios «para ayudar al país y para ayudar a los demás».

El alcalde ha recordado cómo él mismo fue feligrés de Bereciartúa: «Fue mi párroco, en Santa Ana», en Las Arenas. «Cuando nos hemos encontrado antes me volvía a decir una cosa que creo que puede ser el 'leit motiv' de toda su vida: 'Juan Mari, lo importante es darse a los demás'». Aburto ha asegurado que «Txomin es un ejemplo para todas y todos», y ha destacado la labor de su Fundación, «que si nació hace 40 años es porque entonces era necesaria. Pero sí después de todo ese tiempo sigue aquí es porque cumple extraordinariamente bien su función».