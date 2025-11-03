El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Unai Coco, organizador de la Bicicletada; Mónica Zuazaga, de Rural Kutxa; Igor Antón, exciclista; Marcos Muro, director de Deportes del Ayuntamiento; Álvaro López, presidente de DYA Bizkaia; e Ignacio Alday, director de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento, durante la presentación este lunes. J. M.

Bilbao reunirá a más de 3.000 ciclistas en la VIII Bicicletada Rural Kutxa

La marcha solidaria arrancará a las 11.00 horas desde El Arenal y donará lo recaudado a la DYA

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Los vecinos de Bilbao se vuelven a subir a la bicicleta este domingo por una buena causa: recaudar fondos para la DYA Bizkaia. Como ya ... es tradición, la villa acoge la octava edición de la 'Bicicletada Rural Kutxa', una iniciativa solidaria que espera reunir a más de 3.000 participantes. La marcha solidaria, considerada una de las más importantes del territorio y patrocinada por EL CORREO, arrancará a las 11.00 de la mañana y discurrirá por la capital vizcaína con salida y meta en el Arenal. Desde la organización destacan el «carácter social y comunitario» del evento, tanto por el apoyo a asociaciones sin ánimo de lucro, como por tratarse de una iniciativa «ambientalmente sostenible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  4. 4

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8

    Las dudas del Gobierno vasco frenan el gran parque empresarial alimentario de Bizkaia
  9. 9 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  10. 10 El verdadero motivo por el que Richard Gere y Alejandra Silva se van de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bilbao reunirá a más de 3.000 ciclistas en la VIII Bicicletada Rural Kutxa

Bilbao reunirá a más de 3.000 ciclistas en la VIII Bicicletada Rural Kutxa