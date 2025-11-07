Bilbao reserva 4,5 millones para potenciar el uso de la bici: hasta 1.200 unidades, más bidegorris...

El Ayuntamiento de Bilbao sigue apostando por incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad y, aunque en 2026 ya no contará con el ... maná de los fondos europeos, va a destinar 4,5 millones de euros a esta misión. De hecho, el próximo ejercicio será importante, sobre todo, por la mejora en el servicio de bicicletas públicas de alquiler, Bilbaobizi, que dará un salto importante: ganará «veinte puntos de anclaje, hasta sumar 68», y la flota «se elevará hasta 1.200 unidades», frente a las 790 actuales.

Lo detalló la concejala de Movilidad y Sostenibilidad, la socialista Nora Abete, durante su comparecencia en comisión municipal para explicar las partidas de los presupuestos que tendrá su departamento el próximo año, y que se reducen un 3,3%, hasta los 80,6 millones (sin capítulo 1) por la desaparición de los fondos Next Generation. En concreto, el Ayuntamiento pagará a la empresa que gestiona Bilbaobizi 1,35 millones de euros, y otros 798.500 irán para inversión en nuevos puntos de préstamos y más vehículos.

La otra pata en la dinamización de la movilidad ciclista es la construcción de nuevos bidegorris, para lo que se reservan casi dos millones de euros (1,93 en concreto). Abete mencionó en especial el que discurrirá «por el paseo del Canal», muy demandado por parte de las personas que se mueven habitualmente en dos ruedas. Y también se refirió a Párroco Ugaz, junto a Maurice Ravel. Además, se habló de la necesidad de ir preparando la conexión en Bolueta con el bidegorri que llega desde Basauri impulsado por la Diputación. «Queremos tener proyectos en cartera para solicitar dinero a otras instituciones si llega la oportunidad».

Por último, en cuanto a movilidad ciclista, están los casi 200.000 euros que se llevará el Bizitoki de Elorrieta, donde se realizan los cursos para personas que desean aprender a andar en bici o mejorar su pericia en la ciudad, y los domingos de la bicicleta.

Reordenación de las líneas de Bilbobus

En cuanto a la reordenación de las líneas de Bilbobus, la concejala señaló que llegará «a finales de 2026 o en 2027», ya que aún están en proceso de participación ciudadana. Tras ello, habrá que determinar los nuevos recorridos y licitar las obras de las nuevas paradas.

En los presupuestos de 2026 sí aparecen dos partidas para la nueva oficina centralizada que Movilidad quiere abrir en algún punto próximo al Ayuntamiento y donde tratará de juntar los servicios de atención al público de la OTA, Bilbobus, Bilbaobizi... Hay dos partidas que suman casi medio millón de euros que incluyen tanto el alquiler como la reforma del local, que tampoco tiene fecha de apertura. «Veremos si a finales del próximo año la tenemos abierta», dijo Abete.