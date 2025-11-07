El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Viernes complicado en las carreteras vizcaínas: retenciones kilométricas en la A-8 y un camión hace la tijera en el Txorierri
Yvonne Iturgaiz

Bilbao reserva 4,5 millones para potenciar el uso de la bici: hasta 1.200 unidades, más bidegorris...

En 2026 crecerá el servicio de Bilbaobizi y se continuará con la expansión de la red de bidegorris

Luis López

Luis López

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

El Ayuntamiento de Bilbao sigue apostando por incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad y, aunque en 2026 ya no contará con el ... maná de los fondos europeos, va a destinar 4,5 millones de euros a esta misión. De hecho, el próximo ejercicio será importante, sobre todo, por la mejora en el servicio de bicicletas públicas de alquiler, Bilbaobizi, que dará un salto importante: ganará «veinte puntos de anclaje, hasta sumar 68», y la flota «se elevará hasta 1.200 unidades», frente a las 790 actuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  5. 5

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  6. 6 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  7. 7

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  8. 8 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  9. 9 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  10. 10

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bilbao reserva 4,5 millones para potenciar el uso de la bici: hasta 1.200 unidades, más bidegorris...

Bilbao reserva 4,5 millones para potenciar el uso de la bici: hasta 1.200 unidades, más bidegorris...