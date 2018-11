Bilbao reserva 3 millones para la jubilación anticipada de policías municipales Un policía municipal en el centro de la villa. / MAIKA SALGUERO El 40% del fondo de contingencia de Alcaldía se destinará a un movimiento todavía pendiente del Consejo de Ministros XABIER GARMENDIA Miércoles, 7 noviembre 2018, 13:44

Fue una reivindicación histórica de los policías municipales durante años y ya saben que cada vez está más cerca. El anticipo de su jubilación a los 60 años será una realidad a partir del año que viene y les situará en igualdad de condiciones con los agentes de la Ertzaintza y los Bomberos. Por ello, el Ayuntamiento de Bilbao ya ha previsto tal cambio en su proyecto de presupuestos para 2019, en el que se reservarán 3.054.000 euros del fondo de contingencia para afrontar este gasto.

La medida está prevista que entre en vigor a partir del 1 de enero, aunque aún falta que el Consejo de Ministros le otorgue su beneplácito, un movimiento previsto para finales de este mes o principios de diciembre. Según las estimaciones de la Asociación de Jefes de Policías Locales de Euskadi (AJEPLE), afectaría a unos 80 agentes de la plantilla de Bilbao; es decir, el 10% del total. Hay que recordar que la guardia urbana cuenta con un personal envejecido que se está tratando de rejuvenecer con la convocatoria de oposiciones y la contratación de policías interinos por primera vez en su historia.

Esa reserva de tres millones, que supone el 40% del total del fondo de contingencia dependiente del área de Alcaldía, no quiere decir necesariamente que se vayan a gastar íntegramente, ya que aún no se ha aclarado si la jubilación anticipada se aplicará de forma inmediata. No en vano, esa decisión podría acarrear una importante reducción de la plantilla en un momento en el que se está reforzando para dar respuesta a lo acordado en el Pacto de Seguridad Ciudadana, suscrito por todas las fuerzas políticas municipales. Además, la jubilación anticipada es de carácter voluntario.

68 millones en personal

El dinero reservado para la eventual jubilación anticipada está enmarcado en el fondo de contingencia al no saberse aún cuándo y cuánto se tendrá que gastar, pero, en todo caso, es independiente al gasto en personal de la Policía Municipal. Dicho montante ascenderá en 2019 a 68 millones de euros, lo que supone un aumento del 5% respecto al de este ejercicio. Tal incremento se debe principalmente a la incorporación de 150 nuevos agentes.