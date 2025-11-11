El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rafa Gutiérrez

Bilbao refuerza las ayudas para cambiar las bañeras por duchas

El área de Regeneración Urbana eleva de 180.000 a 300.000 euros el plan para mejorar la accesibilidad en hogares de personas mayores

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:08

Comenta

Un reciente informe elaborado por el Gobierno vasco reveló que en Euskadi existen cerca de 38.000 viviendas con «serios problemas de accesibilidad» vinculados a « ... elementos comunes o externos del edificio donde habitan». El documento hacía referencia a edificios sin portales adaptados, sin ascensores, con solo escaleras en vez de rampas para salir de las urbanizaciones o con elementos dentro de la propia vivienda que entorpecen la movilidad. Bilbao no es una excepción. La edad media de su parque residencial alcanza los 56 años, el más envejecido entre las tres capitales vascas, lo que provoca que muchos pisos no estén realmente adaptados. Quienes más sufren los problemas de accesibilidad son las personas mayores de 60 años o con movilidad reducida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  3. 3

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  4. 4

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  5. 5

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  6. 6

    El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC
  7. 7

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  8. 8

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  9. 9 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  10. 10 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bilbao refuerza las ayudas para cambiar las bañeras por duchas

Bilbao refuerza las ayudas para cambiar las bañeras por duchas