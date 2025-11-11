Bilbao refuerza las ayudas para cambiar las bañeras por duchas

Un reciente informe elaborado por el Gobierno vasco reveló que en Euskadi existen cerca de 38.000 viviendas con «serios problemas de accesibilidad» vinculados a « ... elementos comunes o externos del edificio donde habitan». El documento hacía referencia a edificios sin portales adaptados, sin ascensores, con solo escaleras en vez de rampas para salir de las urbanizaciones o con elementos dentro de la propia vivienda que entorpecen la movilidad. Bilbao no es una excepción. La edad media de su parque residencial alcanza los 56 años, el más envejecido entre las tres capitales vascas, lo que provoca que muchos pisos no estén realmente adaptados. Quienes más sufren los problemas de accesibilidad son las personas mayores de 60 años o con movilidad reducida.

Son precisamente las ayudas destinadas a estos colectivos las que reforzará el Ayuntamiento de Bilbao el próximo año. El programa 'Helduak' ('Mayores') incrementará su presupuesto de 180.000 a 300.000 euros en 2026. Se trata de un plan de subvenciones destinado a la realización de pequeñas obras para «mejorar las condiciones de accesibilidad o para la supresión de barreras arquitectónicas». Entre ellas, el cambio de las bañeras por duchas o la modificación el ancho de una puerta.

La subida servirá para «atender todas las demandas que nos han quedado pendientes por resolver este año», ha asegurado este martes el concejal de Regeneración Urbana, Jon Bilbao, durante la presentación del proyecto de Presupuestos. El plan de ayudas, que cubre el 50% del coste total de pequeñas obras hasta un máximo de 3.000 euros, se agotó en verano, lo que obligó al Gobierno municipal a aplazar «un montón de peticiones». «En junio todo el presupuesto destinado a 2025 estaba agotado», ha explicado el responsable municipal. «Este próximo año daremos entrada a todas las solicitudes de este ejercicio. Rehabilitar no es solo ayudar, sino garantizar que los vecinos puedan tener una vivienda justa y accesible», añadió.

En términos generales, el Presupuesto destinado al área de Regeneración Urbana aumentará hasta los 5,2 millones (sin incluir los gastos de personal), un 11% más que este año. Además de las ayudas destinadas a mejorar la accesibilidad de personas mayores, Bilbao ha afirmado que el objetivo es seguir impulsando la rehabilitación de viviendas de zonas preferentes, como Casco Viejo o Bilbao La Vieja y aumentar el ratio de actuación a otros barrios. Además, el área inyectará una ayuda directa de 21.000 euros a mejorar la accesibilidad de la Casa de la Misericordia.