Manteros exhiben sus productos en una calle de Bilbao Luis Ángel Gómez

Bilbao redobla el pulso con los manteros y multiplica por veinte los productos requisados

En lo que va de año la Policía ha confiscado 8.373 artículos falsos, un 1.900% más que en todo 2023 al haber «más actuaciones y una vigilancia más activa»

Luis López

Luis López

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:59

Lo más difícil de este asunto es que los manteros son al mismo tiempo infractores y víctimas. Seguramente por eso las policías siempre han tenido ... cierta tolerancia con este tipo de venta callejera de productos falsificados. Los comerciantes se quejan, sí. Pero la gente por la calle a menudo simpatiza con ellos y entiende que de algo tienen que vivir. Mayormente, no generan un gran rechazo en la opinión pública, los manteros. Así que el Ayuntamiento, el de Bilbao y muchos otros, siempre ha tratado de guardar ese equilibrio entre hacer la vista gorda ante una actividad abiertamente ilegal y visible, y que no parezca que se desentiende del todo. El protocolo habitual era que los policías se dejaban ver antes de pasar por una zona de venta para dar tiempo a los chicos a recoger sus cosas y poner tierra de por medio.

