Bilbao recurre por primera vez a interinos para reforzar la Policía Municipal

Es un hecho inédito. Por primera vez en su historia, Bilbao cuenta con agentes interinos de la Policía Municipal patrullando sus calles. Tan solo un día después de aprobar una OPE con 150 plazas para el cuerpo armado, esta mañana el Ayuntamiento ha hecho entrega de sus placas a los 42 nuevos efectivos –31 hombres y 11 mujeres– que reforzarán durante un año las labores de vigilancia en el Servicio de Protección Vecinal.

Con esta medida desconocida hasta ahora en la capital vizcaína, el Consistorio pretende cumplir uno de los 35 puntos contemplados en el Pacto de Seguridad que todos los grupos políticos municipales suscribieron el pasado mes de marzo para tratar de combatir la delincuencia. En el acto celebrado en la comisaría central de Miribilla, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, ha subrayado que los nuevos agentes contribuirán a que haya «una Policía más cercana al vecino».

Con su incorporación, la plantilla del cuerpo asciende ahora a 789 efectivos, lo que arroja una cifra de un guardia urbano por cada 437 bilbaínos. Además, su ingreso en la Policía Municipal logra ralentizar el progresivo envejecimiento que los sindicatos vienen denunciando en los últimos tiempos. La edad media se situará ahora en los 46 años, casi dos menos que antes. Asimismo, en las próximas semanas se incorporarán otros 80 agentes que ultiman su formación en la academia de Arkaute.

Las mismas tareas que los funcionarios

Del Hierro ha incidido en que los policías interinos «no van a ser tratados de una manera diferente». De hecho, desempeñarán las mismas tareas que los funcionarios de carrera, lo que les llevará a portar arma, una circunstancia que no siempre se da en agentes temporales de otros municipios de Euskadi. Otra de las diferencias respecto a ellos es que la bolsa de empleo por la que han sido seleccionados no depende del departamento de Seguridad del Gobierno vasco, sino del propio Ayuntamiento.

En todo caso, que no sean funcionarios fijos no significa que no hayan pasado previamente por una OPE. Todos ellos aprobaron la oposición celebrada en 2016, pero no alcanzaron la puntuación suficiente como para asegurarse una plaza fija. Antes de salir a las calles, han pasado por un curso de formación y un breve periodo de prácticas que, eso sí, es menor al que reciben aquellos que sí consiguen el puesto fijo.