El plan concebido para la Nueva Casilla contempla la construcción de un parking subterráneo de 350 plazas. Jordi Alemany

Bilbao rebaja sus exigencias para atraer empresas que levanten La Nueva Casilla

El polideportivo será gestionado por el Ayuntamiento para que la adjudicataria pueda centrarse en eventos y negocios complementarios

Luis López

Luis López

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:37

La Nueva Casilla es uno de los grandes proyectos que tiene Bilbao pero se ha quedado en punto muerto después de que ninguna empresa se ... interesase en hacerse cargo de él. De lo que se trata, recordemos, es de tumbar el actual pabellón para, en su lugar, levantar uno nuevo. Y con más usos: seguirá contando con un polideportivo y sumará una piscina en la órbita de Bilbao Kirolak, pero también habrá un parking subterráneo con 350 plazas, un moderno espacio para eventos y actividades diversas, quizás algo de hostelería, y otros usos a sugerir por la iniciativa privada.

