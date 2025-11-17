Bilbao reactiva su 'Hollywood' de Punta Zorroza tras 34 rodajes en las viejas naves Las instituciones preparan la reforma del enorme complejo industrial en desuso con las bendiciones del sector del cine

Imagen tomada en uno de los pabellones este año, durante el rodaje de 'Las ciegas hormigas'.

Luis López Lunes, 17 de noviembre 2025

En el año 2018 el productor Carlos Juárez, de Basque Films, buscaba un emplazamiento para rodar una película que tenía buena pinta. Quería quedarse en Euskadi. Pero necesitaba una nave de, al menos, trece metros de altura. Como no la encontraba, se iba a ir con la película a otra parte. Hasta que casi casualmente Agustín Atxa, de la Bilbao Bizkaia Film Commission, le habló de unos viejos pabellones en desuso que había en Punta Zorroza. Eran de la Autoridad Portuaria y los estaba utilizando la Cruz Roja para almacenar los artilugios que utiliza en verano (zodiacs, camillas, ambulancias...). Cuando Juárez vio aquello quedó cautivado.

Al final, allí se rodó 'El Hoyo', cinta que luego arrasaría en festivales, adquiría Netflix y se convertiría en un fenómeno mundial, la película más vista de la plataforma en EE UU, en España y en decenas países más.

Fue la primera producción que se rodó allí. Después llegarían 33 más. Las últimas nueve, este mismo año. Eso quiere decir que a la industria del cine le gusta mucho el sitio, y tiene todo el sentido que sea así: no es lugar de paso para nadie al estar rodeado de agua, así que se evitan ruidos e interferencias durante los rodajes; el hecho de ser un entorno básicamente ruinoso convierte a las productoras en soberanas, sin grandes servidumbres, porque lo que mayormente necesitan son grandes espacios (cuatro paredes y un techo) donde montar decorados y moverse a su aire; y para rodar interiores, o montar la oficina de producción, o guardar vestuario, está el viejo chalé de la Autoridad Portuaria. Cada proyecto que llega hace alguna mejora, y todo eso se queda para el próximo visitante.

«Este sitio es valioso así, incluso mejor que más preparado, porque es como un lienzo en blanco», resume Iker Ganuza, de Lamia Producciones, que también es el presidente de los productores vascos. Sí le vendrían bien «pequeñas mejoras, como reparar algo el techo, que está agujereado en algunos lugares, o mejorar la seguridad». Coincide en ello Carlos Juárez: «Con una pequeña inversión para ciertos retoques, el lugar tiene un gran potencial».

23.000 metros cuadrados tienen las ocho naves que conforman el complejo

En 2019 el Ayuntamiento de Bilbao compró esos terrenos a la Autoridad Portuaria -el Puerto ya no tenía allí ninguna actividad- por trece millones de euros. Son 100.000 metros cuadrados, y de ellos más de 23.000 están repartidos en ocho pabellones; «los dos mayores están juntos y suman 10.750», explica Agustín Atxa, de la Bilbao Bizkaia Film Commission. Él ha vivido en primera persona el auge de este emplazamiento como gran plató de cine. Es quien se entiende con las productoras y quien sirve de puente entre ellas y los dirigentes municipales.

Desde 2022 se está pensando en crear un 'hub' audiovisual en Punta Zorroza, y hasta se había anunciado su licitación para comienzos de 2024

El Ayuntamiento de Bilbao, visto el potencial de la zona para la industria audiovisual, ya en 2022 empezó a pensar en avanzar por ese lado. A principios de 2023 el alcalde reveló que se estaba analizando el modo de impulsar un 'hub' para la creación cinematográfica, porque el lugar tiene grandes ventajas: desde la proximidad a la ría, hasta los amplios muelles para rodar en exteriores, pasando por los potentes suministros de agua y energía vinculados a su viejo uso portuario.

Ese mismo 2023 se anunció que en la primera mitad de 2024 se iba a licitar ese polo audiovisual, pero no ocurrió. Tampoco ocurrió en 2025. Diferentes criterios en distintas áreas municipales y las complejidades propias del entorno parecen haber sido, en parte, responsables de este retraso. Hasta ahora.

2026 será el año en el que se liciten las obras de mejora

Kontxi Claver, concejala de Desarrollo Económico, asegura que «llevamos tiempo trabajando con la Diputación» y que «en 2026» se licitará el tan esperado polo audiovisual. Además, «próximamente» ambas instituciones harán público el proyecto que están preparando.

Evita Claver dar más detalles ni fijar calendario. Pero, ¿qué hay de la contaminación en la zona? En una reciente respuesta parlamentaria el Ayuntamiento de Bilbao admitía la existencia de restos de la pasada actividad industrial, cosa que se daba por descontada. Con todo, dice la concejala que se trata de una afección «mínima» que tiene que ver con la filtración de hidrocarburos. Así que su plan es compatibilizar las labores de remediación con las obras que vayan a hacerse, y todo ello sin comprometer los rodajes que están previstos y los que lleguen. Al fin y al cabo, hay ocho pabellones en los que ir repartiendo la actividad.

Que el asunto tiene vocación de permanencia lo deja claro el hecho de que en el Máster Plan de Punta Zorroza, el que determina el desarrollo urbanístico de esta zona de Bilbao para las próximas décadas, se mantienen esos pabellones en la misma configuración actual.

Hay algo que inquieta un poco a los productores: que algo que ahora funciona fenomenal por la libertad que ofrece a las empresas el estado semirruinoso, se termine cuando se ponga bonito. Que la formalización de un 'hub' acabe restando libertad a las productoras cinematográficas que ahora se manejan a sus anchas. O incluso que se saque a concesión el invento y quede acaparado por las grandes plataformas.

Atxa disipa temores. «Lo que estamos haciendo es siempre de la mano de las productoras» y con la finalidad de potenciar la industria local. «Sabemos que necesitan espacios flexibles, adaptables, no rígidos». Es decir, no quieren un comedor bonito, porque ya ellos se traen su cáterin y lo montan donde les da la gana. Ni quieren tampoco zonas específicas para tal o cual uso porque ya llegan ellos con sus trailers y con sus camerinos. Ni nada que les limite para una actividad que es lo opuesto a las parcelaciones cartesianas.

Hay que tener en cuenta que en Punta Zorroza hay esencialmente rodajes, sí. Pero entre las 34 producciones que se han realizado en estos últimos años también ha habido casos en los que se han utilizado los pabellones para construir decorados que luego se usarían en otro lugar, o para el estacionamiento de vehículos; y también los exteriores han sido utilizados con profusión. Es decir, sus usos son diversos y tienen que ver con todos los momentos de la producción.

Hasta ahora, ya se ha dicho, el funcionamiento es en cierto modo informal, lo que tiene sus limitaciones, pero también resulta refrescante. El desafío es que, con la formalización del 'hub' se logre potenciar y dignificar la zona sin perder la frescura de la que goza ahora.

El atractivo de unos incentivos fiscales de hasta el 70% En la apuesta de Bizkaia por atraer producciones audiovisuales han tenido un papel muy relevante los incentivos fiscales, que llegan al 60% si el 50% de los gastos se realizan en el territorio. Y a ello hay que sumar otro 10% para obras rodadas íntegramente en euskera. Además, la ciudad ha dado los primeros pasos para construir un ecosistema propicio para darle impulso al sector audiovisual con instalaciones como la Escuela de Cine de Miribilla e incluso DigiPen, centro formativo que siempre se identifica con los videojuegos pero que engloba todo lo que tiene que ver con efectos digitales, tan usados también en el séptimo arte.

