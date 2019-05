Bilbao quita la OTA este fin de semana para realizar labores de mantenimiento Una persona saca un billete en un parquímetro. El servicio volverá a estar totalmente operativo el lunes 3 de junio EL CORREO Jueves, 30 mayo 2019, 11:12

Cualquiera que pasee habitualmente por las céntricas calles de Bilbao sabrá que los fines de semana es habitual toparse en los parquímetros con conductores buscando información sobre el horario de la OTA. Hay muchas personas que no tienen claro si el servicio está operativo o no los fines de semana, algo que sí ocurre los sábados por la mañana en el centro de Bilbao. No obstante, este fin de semana no habrá que consultar nada, ya que el servicio de aparcamiento quedará suspendido en Bilbao durante toda la jornada del sábado, para llevar a cabo labores de mantenimiento y adaptación del software de las máquinas expendedoras de billetes.

Según informan desde el ayuntamiento, el servicio se restablecerá y quedará totalmente operativo el lunes 3 de junio. Durante este tiempo la actual app oficial tampoco estará operativa.