Bilbao suma más de una decena de residencias de estudiantes. Luis Ángel Gómez

Bilbao quiere atraer a más universitarios de fuera de Bizkaia con la construcción de residencias de estudiantes

Una firma privada levantará un nuevo equipamiento de hasta seis alturas en una parcela de Miribilla

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:04

«Que tengamos más residencias de estudiantes es positivo para porque nos promocionamos como ciudad universitaria». Con estas palabras ha defendido este miércoles Asier Abaunza, ... concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos en el Ayuntamiento de Bilbao, durante las comisiones previas al pleno municipal, la construcción de nuevos alojamientos dirigidos a universitarios en la ciudad. La capital vizcaína suma más de una decena de residencias y cerca 28.000 universitarios, entre los que estudian en los campus de la UPV en Bizkaia y Deusto. De los mismos, en Deusto, al menos 1.291 son de otras comunidades, mientras que el porcentaje de foráneos en la universidad pública vasca alcanza el 11%.

