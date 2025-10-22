Bilbao quiere atraer a más universitarios de fuera de Bizkaia con la construcción de residencias de estudiantes

«Que tengamos más residencias de estudiantes es positivo para porque nos promocionamos como ciudad universitaria». Con estas palabras ha defendido este miércoles Asier Abaunza, ... concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos en el Ayuntamiento de Bilbao, durante las comisiones previas al pleno municipal, la construcción de nuevos alojamientos dirigidos a universitarios en la ciudad. La capital vizcaína suma más de una decena de residencias y cerca 28.000 universitarios, entre los que estudian en los campus de la UPV en Bizkaia y Deusto. De los mismos, en Deusto, al menos 1.291 son de otras comunidades, mientras que el porcentaje de foráneos en la universidad pública vasca alcanza el 11%.

El objetivo de Bilbao es que vengan más estudiantes de fuera. De ahí que la apuesta por la construcción de nuevas residencias universitarias sea firme. El Ayuntamiento ha dado el visto bueno a la construcción de un nuevo equipamiento de hasta seis alturas en Miribilla. Concretamente, en la parcela ubicada en el número 24 de la calle Mina San Luis. El Consistorio presentó el estudio detalle el pasado mes de febrero, al que alegaron tres particulares.

Algunos criticaban el impacto que tendrá el nuevo bloque sobre sus domicilios, mientras que otros planteaban que el suelo debía haberse destinado a otro tipo de actividad. Lo que ha hecho el Ayuntamiento para minimizar las posibles afecciones del edificio, en forma de C, sobre los residentes, es retranquear un metro el inmueble para ganar espacio. La residencia no tendrá espacio de aparcamiento, «lo que evitará que un aumento del ruido derivado del tráfico rodado», según ha detallado Javier Martínez, director de Planificación Urbana en Bilbao. «Calculamos que el barrio verá incrementada su población en un 2%», matizó el responsable.

Residencias como pisos turísticos

Las explicaciones sobre cómo será este nuevo emplazamiento ha dado pie a debatir sobre el efecto que tiene la construcción de más residencias en Bilbao. El concejal de EH Bildu, Karlos Renedo, ha detallado que «en los últimos años la oferta de residencias en Bilbao se ha cuadriplicado». La oferta de nuevas plazas es, en su opinión, «algo bueno», pero critica que «en muchas de ellas se puedan reservar habitaciones en Booking como viviendas turísticas». «En más de tres residencias sus usos no están dirigidos sólo a estudiantes y eso nos preocupa bastante. Tenemos que ver si al final se va a convertir en un nuevo alojamientos para visitantes en Bilbao», advirtió.

Abaunza aseguro que el uso de las residencias «está fijado y tasado», aunque admitió que al menos un alojamiento de este tipo tiene «doble licencia, como hotel y como residencia». Recalcó que «tener más residencias» es favorable para Bilbao e incluso defendió que «el hecho de que los estudiantes vengan a Bilbao y dispongan de residencias reduce la presión de la vivienda». «Desde el punto de vista de la crisis habitacional, las residencias nos ayudan a destensar el mercado», aseguró. A lo que se refirió el responsable del área es que al tener más plazas libres, los pisos disponibles «pasarán a manos de las familias bilbaínas».