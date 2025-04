Bilbao no puso multas por el exceso de tiempo en la OTA durante todo 2024

La renovada OTA de Bilbao, la que está ahora funcionando, se estrenó en diciembre de 2023, tras un largo proceso de tramitación, ajustes y aplazamientos. ... El cambio fue muy importante porque entonces se acabó con la gratuidad para aparcar en el centro a mediodía. También se suprimió la posibilidad de cancelar multas a precio económico en los parquímetros. Y dejaron de ponerse notificaciones en el parabrisas del coche.

Fue una pequeña revolución en la movilidad de la ciudad. Pero, ahora se sabe, no desplegó todos sus efectos de manera inmediata. Durante todo 2024 el Ayuntamiento de Bilbao no impuso multas por exceder el tiempo fijado en el tique. Sí sancionó a quienes aparcaron sin haber sacado ese tique, pero no a quienes se pasaron y dejaron el coche más allá de la hora fijada. No hay una estimación de la cantidad de multas perdonadas ni del impacto económico que esta situación ha podido provocar en las arcas municipales.

El Área de Movilidad y Sostenibilidad ha ofrecido estos datos en respuesta a una pregunta en la que el concejal del PP Ángel Rodrigo se interesaba por las distintas sanciones de la OTA impuestas durante el pasado año. Según los datos oficiales del Ayuntamiento, hubo una sola multa por «sobrepasar el tiempo del tique en menos de 30 minutos»; y hubo cuatro por excesos de hasta 60 minutos. Eso sí, se impusieron 53.851 «por estacionar sin tique o distintivo» o por «sobrepasar el tiempo de tique en más de 60 minutos». Sin embargo, cuando se pidieron aclaraciones sobre estas dos posibilidades, desde el equipo de gobierno respondieron que «prácticamente la totalidad de las sanciones lo son por el hecho de no disponer de tique o distintivo y no por sobrepasar el tiempo en más de 60 minutos».

Un sistema estable

¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué durante todo un año no se ha sancionado a quienes han dejado su coche en el espacio público más tiempo del 'contratado'? Ignacio Alday, director de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, apunta que «el sistema tiene que ir aprendiendo» y durante ese tiempo «hemos priorizado y hemos decidido sancionar a quienes no tenían tique». Según su argumento, ha sido necesario esperar a que «el sistema sea estable» para poder «gestionar todas las sanciones». También asegura que ese momento ya ha llegado y que este 2025 las cosas funcionan a pleno rendimiento, es decir, «ya estamos sancionando a todos» lo que cometen alguna irregularidad en el aparcamiento regulado en superficie.

Pese a lo ocurrido el pasado ejercicio el Consistorio bilbaíno ha ingresado lo que había previsto en sus Presupuestos. En concreto, a comienzos de 2024 contemplaba unos ingresos de 4,2 millones de euros por multas de la OTA; y en la liquidación presupuestaria doce meses después había alcanzado unos derechos reconocidos (no todos se cobran en el mismo año) de 4,14 millones. En realidad, fueron más, 5,4. Pero, explica Alday, 235.000 se terminaron anulando por alegaciones atendidas, y algo más de un millón se redujo por la rebaja que implica el pronto pago. El director de Movilidad recuerda que su área no tiene ánimo recaudatorio y que sus decisiones en ningún caso están condicionadas por este asunto.

Infracciones graves

Hay que recordar que, como es lógico, el importe de las sanciones de la OTAno siempre es el mismo. La más leve, con 40 euros, es la que castiga sobrepasar el tiempo del tique durante menos de 30 minutos. Cuando se supera hasta 60 minutos sube a 80. Y hay multa de 100 euros cuando no se pone tique o cuando se supera el tiempo en más de una hora. En todos los casos, pueden quedar reducidas a un 50% por pronto pago.

La infracciones más graves, sancionadas con 200 euros, tienen que ver con la 'manipulación, falsificación o mal uso de un tique': por este tipo de actuaciones se impusieron el año pasado 102 multas. Se castiga igual la falsificación de un distintivo de residente (por esto no se ha multado a nadie) y el uso de un tique o distintivo para personas con movilidad reducida de manera irregular, cosa que se ha sancionados en una ocasión en 2024

El PP ve «la torpeza más absoluta» y la «enésima chapuza» del Área de Movilidad