Manu Cecilio

Bilbao ya puede limitar las subidas de precio de los alquileres en toda la ciudad

El BOE publica de forma definitiva la declaración de la capital vizcaína como zona de mercado residencial tensionado, vigente durante los próximos tres años

Andrea Cimadevilla

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:35

Bilbao ya es zona tensionada de mercado residencial. El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar, de manera definitiva, la resolución que permitirá al ... Consistorio activar de forma inmediata, y durante los próximos tres años, una serie de herramientas destinadas a contener el incremento de precios de los alquileres, que ya alcanzan los 900 euros de media, en todos los barrios de la ciudad. El BOE también ha dado luz verde a las declaraciones de Astigarraga, Usurbil y Vitoria. Las medidas entrarán en vigor a partir de mañana, un día después de la publicación en el boletín. Así las cosas, las tres capitales vascas podrán, a partir de ahora, controlar los precios de los arrendamientos hasta 2028. ¿Pero cómo? ¿Qué implica que Bilbao sea una zona tensionada?

