Bilbao se pone el traje

Este año ni el sol se ha querido perder el Carnaval de Bilbao. A estas horas, la ciudad bulle de actividad y las calles se han transformado en una peculiar pasarela de trajes. Pero no de sastre, si no de payaso, indio, bombero... La fiesta de Don Carnal hacía muchos años que no brillaba tanto en el Botxo.

El año pasado, la lluvia y el frío se convirtieron en los protagonistas de los festejos, pero en esta ocasión no han recibido invitación y se han quedado en casa. «Por fin buen tiempo», suspiraban algunos mientras apuraban el zurito en el Casco Viejo. Más de un león tuvo que bajarse la cremallera para refrigerarse por dentro. Y es que esta vez los disfraces más adecuados no eran los de oso o manta, si no los de vigilante de la playa o bailarina... Lo nunca visto.

En las Siete Calles no cabía un alfiler y la música era atronadora. Somera parecía una discoteca a cielo abierto y los bailoteos eran continuos. Se notaba que había buen humor y que la ola de calor veraniego en pleno invierno ha sentado muy bien a los bilbaínos. Daba risa ver comer a un tiburón un pintxo de chipirón. Y a una bruja perder su puntiagudo gorro al entrar al metro; a una princesa cambiar la melena por una cola de caballo, a los piratas quitarse el parche del ojo...

Y todavía falta el plato fuerte, el gran desfile de la tarde. ¿Se convertirá Bilbao en Río de Janeiro? Por si acaso, vayan calentando esas caderas, que la samba es una danza traicionera.